Nawet 20 lat więzienia grozi 43-latkowi z Ostrowa Wielkopolskiego, któremu tamtejsza prokuratura zarzuca molestowanie 8-letniej dziewczynki. Dziecko przechodziło traumatyczne przeżycia co najmniej przez rok.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała już akt oskarżenia do sądu rejonowego. Zarzut związany z pedofilią usłyszał 43-latek, prywatnie będący znajomym rodziny ofiary.

Jak podaje PAP, do molestowania 8-latki miało dochodzić przez ponad rok. Zdaniem śledczych mężczyzna dopuścił się przestępstw sześciokrotnie.

Ostrów Wlkp. Molestował 8-latkę, był znajomym jej rodziny

Jak poinformował prokurator Maciej Meler, biegli psychiatrzy i seksuolodzy uznali, że oskarżony zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Pedofil działał z wyrachowaniem - nie dość że nie przyznał się do winy, to manipulował świadkami.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który molestował 8-letnią córkę znajomych; grozi mu do 20 lat więzienia

– przekazał prokurator Maciej Meler.

Zdaniem biegłych sprawca „świadomie dążył do realizacji swoich potrzeb seksualnych”. - W pełni kontrolował swoje zachowanie. Dodatkowo manipulował świadkami - dodał prokurator Meler.

43-latek odpowie przed sądem, podczas śledztwa nie przyznał się do winy. Pedofilowi grozi do 20 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP