Źle reanimował sąsiada, doprowadzając do jego śmierci. 61-latek został skazany

Przez źle wykonaną reanimację 61-latek z Ostrowa Wielkopolskiego doprowadził do śmierci o dwa lata młodszego sąsiada. Sąd skazał go w piątek na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata – podał PAP. "Nie ma wątpliwości co do winy oskarżonego" – uzasadniała wyrok sędzia.