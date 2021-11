Ostrzelano autobus stojący na pętli. Kierowca: przewróciłem się w kabinie

Autobus Dolnośląskich Linii Autobusowych linii 903 w miejscowości Żórawina, na pętli autobusowej Żórawina – Niepodległości (Mostek), został ostrzelany przez nieznanych sprawców. Do groźnego incydentu doszło we wtorek około 19:40.

- Podczas postoju na pętli usłyszałem huk wystrzału. Był podobny do sztucznych ogni, myślałem, że uderzyły w jakiś samochód. Chwilę później usłyszałem drugi głośny huk, przez który przewróciłem się w kabinie i upadłem na podłogę. Wstałem i widziałem, jak tych dwóch mężczyzn ucieka – mówił Rafał Walczak, kierowca autobusu linii 903, cytowany przez serwis Gazetawroclawska.pl.

Strzały w kierunku autobusu. Policja bada sprawę

Kierowca relacjonował, że na miejscu zdarzenia policjanci pojawili się po półtorej godziny od incydentu. Jego zdaniem funkcjonariusze z gminy Kobierzyce nie potraktowali incydentu zbyt poważnie. W chwili postrzału w autobusie nie było pasażerów.

- Wydaje mi się, że nie chcieli mi uwierzyć w to co się stało. Następnego dnia zadzwonił do mnie inspektor policji z komisariatu w Żórawinie, który po przeczytaniu raportu był zdziwiony całą sytuacją i na jego podstawie nie umiał odtworzyć przebiegu wydarzeń. Poprosił mnie o złożenie wyjaśnień, gdzie stoi autobus oraz czy monitoring został zabezpieczony i powiedział, że będzie prowadził dalsze czynności w tej sprawie - dodał Rafał Walczak.

Komenda Miejsca Policji we Wrocławiu nie zajęła jeszcze stanowiska w sprawie incydentu. Sierżant Aleksandra Rodecka z KMP we Wrocławiu przekazała serwisowi Gazetawroclawska.pl, że policja zna sprawę i już pracuje nad ustaleniem szczegółów zdarzenia.

To nie pierwszy taki incydent, kiedy ktoś strzela z wiatrówki w stronę autobusu. We wrześniu ubiegłego roku jedna z szyb bocznych autobusu w Kielcach miała ślady po strzałach z wiatrówki.

RadioZET.pl/Gazetawroclawska.pl