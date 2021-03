Telewizja Polska nie może znieść porażki w tegorocznym plebiscycie Telekamery 2021. W czwartek TVP wydała szerokie oświadczenie, w którym z pogardą odnosi się do branżowej konkurencji, a niesprawiedliwe - jej zdaniem - wyniki plebiscytu uzależnia od akcji internetowych trolli i botów.

TVP szeroko odnosi się do wyników plebiscytu Telekamery 2021, w którym jej przedstawiciele nie zostali wyróżnieni. Telewizja publiczna wydała w sprawie obszerne i kontrowersyjne oświadczenie.

Bulwersuje w nim pogarda i lekceważenie konkurencji, jak i język, do którego TVP przyzwyczaił swoją widownię od 2016 roku. Stacja wykracza nim daleko poza politykę, czego dowodem jest plebiscyt Telekamery.

Szokujące oświadczenie TVP po porażce w Telekamerach. "Szorujący po dnie TVN"

"Wyniki tegorocznych Telekamer rażąco różnią się od faktycznych codziennych wyborów milionów widzów telewizji linearnej, którzy każdego dnia głosują swoimi pilotami na określone audycje […] Telewizja Polska wyraża żal, że niemieckie Wydawnictwo Bauer, organizator Telekamer 2021, zakpiło sobie z najlepszej woli i uczciwości widzów TVP biorących udział w plebiscycie i przekształciło Telekamery w narzędzie walki z Telewizją Polską, jaką wypowiedziały TVP już niektóre inne media działające w Polsce" – oświadczyła TVP.

W dalszej części przechodzi do konkretów wskazując, że w kategorii Osobowość nominowani przez TVP Rafał Brzozowski (teleturniej Jaka to melodia?) czy Ida Nowakowska (show The Voice kids) z 2-3-milionową widownią zostali "rzekomo pokonani przez p. Kossakowskiego, którego ogląda w porywach... 750 tys. widzów TVN". Podobnych przykładów z innych kategorii jest więcej. TVP podaje przykład Jana Wieczorkowskiego, którego w roli Stanisława Winnego (serial „Winni”) miało oglądać średnio 3 mln widzów, podczas gdy zwycięzcę Telekamery, Macieja Stuhra z serialu „Szadź” w TVN, 1,2 mln widzów.

TVP dopatruje się oszustw, przede wszystkim u organizatorów. "Relatywnie wysoki koszt SMS wynoszący 3,69 zł brutto zniechęcał do głosowania znaczną część widzów. Widz chcący głosować w choćby połowie kategorii musiałby zapłacić ponad 22 zł. Organizator nie mógł nie wiedzieć, że głosowanie online jest skomplikowane dla wielu starszych widzów telewizji linearnej i czytelników papierowej prasy, którą sam wydaje" – czytamy.

Plebiscyt jako "głosowanie botów" oraz wściekły atak na TVN

W dalszej części TVP atakuje organizatorów za „znany z rynku reklam patologiczny syndrom grupy komercyjnej” oraz głosowanie botów i trolii. "Można odnieść wrażenie, że o wynikach przeprowadzonego konkursu Telekamer mogły nie decydować odczucia Widzów, którzy oglądają telewizję linearną, ale zorganizowane akcje onlinowych farm trolli i botów. Przeraża jak szybko metody opresji i manipulacji stosowane dziś w świecie przez gigantów technologicznych przenikają na nasz polski rodzimy grunt" – komentuje telewizja publiczna.

W dalszej części TVP atakuje "niemieckie Wydawnictwo Bauer", które jako organizator Telekamer, "zakpiło sobie z najlepszej woli i uczciwości widzów TVP". "Przekształciło Telekamery w narzędzie walki z Telewizją Polską, jaką wypowiedziały TVP już niektóre inne media działające w Polsce" – podsyca dalej wrogość TVP.

Na koniec padł wściekły atak na TVN, z nawiązaniem do fali zwolnień z tej stacji i przeszytych bólem wspomnień b. pracowników. "Gala Telekamer, podczas której w większości kategorii wygrał „szorujący po dnie oglądalności” TVN, największy przegrany telewizji linearnej w 2020 (według wszystkich badań), TVN masowo zwalniający dziś dziennikarzy i staff - wyglądała na ustawkę i rozpaczliwą walkę dyrektora programowego TVN p. Miszczaka o przetrwanie. Właścicielom TVN-u zostawiamy dylemat, czy dać się nabrać na to, żeby klęskę ich telewizji w realu przypudrować fikcją sukcesu w ustawionym plebiscycie" – oświadczyła TVP.

RadioZET.pl/Centruminformacji.tvp.pl