Oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej będzie jawne? Wniosek prezes TK

- W trosce o dobro Trybunału Konstytucyjnego oraz chcąc zapobiec dalszym oszczerstwom formułowanym zarówno pod adresem instytucji jak i wobec mnie osobiście, jako Prezes TK złożyłam do I Prezes SN wniosek o uchylenie klauzuli zastrzeżone nadanej mojemu oświadczeniu majątkowemu za rok 2021 - napisała w oświadczeniu prezes TK Julia Przyłębska.

Sąd Najwyższy na wniosek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej utajnił jej oświadczenie majątkowe. „Gazeta Wyborcza” podała, że wcześniej prezes Przyłębska miała nadać klauzulę „zastrzeżone” oświadczeniom pięciu sędziów TK.

- Ustawa o statucie sędziów TK w artykule 14 nie daje takiej możliwości, aby oświadczenie majątkowe sędziów Trybunału było objęte tajnością – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, przywołując zapisy ustawy przyjętej w 2016 roku przez PiS. Julia Przyłębska oznajmiła w komunikacie, że jest „bezpardonowo i nieuczciwie atakowana przez niektórych dziennikarzy i polityków”. Dodała, że złożyła wniosek o ujawnienie złożonego przez nią oświadczenia majątkowego.

Oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej. Wniosek o odtajnienie

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski potwierdził w rozmowie z PAP, że oświadczenie prezes TK za 2021 rok zostało objęte klauzulą zastrzeżone. - Decyzję w tej mierze Pierwsza Prezes podjęła w oparciu o wiążące przepisy prawa, które miały w tej sprawie zastosowanie - zapewnił sędzia. Wskazał on, że oświadczenie majątkowe sędziego można objąć klauzulą zastrzeżone, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych.

Inną interpretację przepisów wskazali senator Krzysztof Brejza i poseł Robert Kropiwnicki. Według nich, ustawa jasno mówi o tym, że oświadczenia majątkowe składane przez członków Trybunału Konstytucyjnego jest jawne. - Wzywamy do ujawnienia oświadczeń majątkowych prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i pozostałych sędziów TK, utajnianie ich jest bezprawne - mówili politycy KO na konferencji prasowej w Sejmie.

Julia Przyłebska poinformowała, że zwróciła się do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej z wnioskiem o uchylenie klauzuli „zastrzeżone”, nadanej jej oświadczeniu majątkowemu. Poniżej treść komunikatu, jakie prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazała PAP.

Od kilku lat ja i moja rodzina jesteśmy bezpardonowo i nieuczciwie atakowani przez niektórych dziennikarzy i polityków. Ingeruje się w nasze prywatne życie, tworzy się nieuczciwe narracje na podstawie domysłów i spekulacji. Pozbawia się nas prawa do prywatności. Ostatnio pojawił się wobec nas zarzut rzekomego ukrywania posiadania domu. Do formułowania takich zarzutów używa się informacji na temat zastrzeżenia treści mojego oświadczenia majątkowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma prawo złożyć wniosek o nadanie klauzuli zastrzeżone dla swojego oświadczenia majątkowego. Wszystkie dotychczas złożone wnioski są całkowicie uzasadnione. Nie miało to żadnego związku z oświadczeniem majątkowym Prezesa Trybunału.

W trosce o dobro Trybunału Konstytucyjnego oraz chcąc zapobiec dalszym oszczerstwom formułowanym zarówno pod adresem instytucji jak i wobec mnie osobiście, jako Prezes TK złożyłam do I Prezes SN wniosek o uchylenie klauzuli zastrzeżone nadanej mojemu oświadczeniu majątkowemu za rok 2021. Nie chcę, aby bezprawna, nieuzasadniona i niesprawiedliwa nagonka na moją osobę wpływała na pracę i postrzeganie Trybunału. Nie oznacza to jednak, że zmieniły się przesłanki uzasadniające mój wniosek. Wręcz przeciwnie - zachowanie mediów i polityków potwierdza, że był on całkowicie uzasadniony.

Nigdy nie ukrywałam swojego majątku, na który wspólnie z mężem – wykładowcą akademickim, dyplomatą a w ostatnich latach ambasadorem RP w Niemczech pracowaliśmy uczciwie przez całe życie zawodowe. Ostatnio ze środków uzyskanych ze sprzedaży domu, kupiliśmy inny dom. Spłacamy kredyt hipoteczny w wysokości 237 000 złotych. Nie posiadamy żadnych innych nieruchomości, w szczególności na terenie Warszawy.

Oświadczenia majątkowe sędziowie TK składają do 31 marca, a publikowane są one do 30 czerwca każdego roku i w tym roku będzie podobnie.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z odtajnieniem oświadczenia majątkowego Julii Przyłębkiej - może on zostać odrzucony przez I prezesa SN, Małgorzatę Manowską.

RadioZET.pl/PAP