Oświadczył się w Wigilię podczas kontroli drogowej. "Magia świąt' [WIDEO]

Policja w Wyszkowie na Facebooku opublikowała wideo z kontroli drogowej. "Magia Świąt. Love Is in the Air. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej chwili mieszkańców powiatu Ostrowskiego" - napisali funkcjonariusze.

W materiale filmowym z Wigilii widać, jak trzech policjantów jest świadkami oświadczyn mężczyzny na środku drogi. Narzeczony wręczył swojej wybrane duży bukiet róż.

"Najważniejsze - słowo TAK - zostało wypowiedziane bez chwili wahania. Parze narzeczonych Życzymy dużo szczęścia na swojej drodze życia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech magia tegorocznych Świąt będzie z Wami przez całe życie" - napisali policjanci. Funkcjonariusze nie podali powodów zatrzymania do kontroli pojazdu z parą narzeczonych.

