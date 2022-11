Oświęcim. 5-letnia Mia wróciła do dziadka. Nowe fakty ws. zabójstwa Pameli

Dziadek 5-letniej Mii decyzją oświęcimskiego sądu został tymczasowo jej prawnym opiekunem. To on w sobotę około godziny 16 znalazł swoją 26-letnia córkę Pamelę martwą w mieszkaniu w Oświęcimiu. Ojciec zgłosił również policji zaginięcie wnuczki. Na miejscu nie było byłego partnera kobiety – 26-letniego Norwega, biologicznego ojca dziewczynki.

Zabójstwo Pameli Sz. w Oświęcimiu. Policja zatrzymała Ingebrigta G.

Według informacji prokuratury mieszkanka Oświęcimia miała rany cięte i kłute szyi, obok ciała leżał zakrwawiony nóż. W Polsce i Europie rozpoczęto poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo kobiety i porwanie dziecka. Ogłoszony został również Child Alert.

Ingebrigt G. został zatrzymany po godz. 22 w sobotę przez duńskich funkcjonariuszy na autostradzie w Kopenhadze. Jechał volkswagenem na oświęcimskich numerach rejestracyjnych, na tylnym siedzeniu była 5-letnia Mia – córka Norwega i Polki.

W niedzielę wieczorem krakowski sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Norwega. Podstawą do wydania ENA było przygotowanie dla Ingebrigta G. przez oświęcimskich i krakowskich śledczych zarzutów zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka, a także wniosku o 14-dniowy areszt.

Procedura ekstradycyjna Ingebrigta G.

Według duńskiej prasy sąd w Frederiksbergu pod Kopenhagą w niedzielę aresztował Norwega na 72 godziny. Duński wymiar sprawiedliwości po zapoznaniu się z ENA rozpocznie procedurę ekstradycji. Teoretycznie – jak wyjaśnił rzecznik krakowskiej prokuratury – sąd w Danii powinien zdecydować o wydaleniu mężczyzny w ciągu 60 dni, w praktyce jednak, z uwagi na próbę obrony przez podejrzanych, procedura ta często się wydłuża.

Norweg poprosił policję o przekazanie informacji o nim swojej matce. Duńczycy skontaktowali się z ambasadą Norwegii, która oferuje swojemu obywatelowi pomoc prawną – to standardowa procedura.

Prawnik 26-latka, Arild Fjellstad powiedział norweskiemu dziennikowi "Verdens Gang", że mężczyzna zgłaszał w 2019 i 2020 roku miejscowej policji informacje o zaginięciu córki. Mundurowi jednak nie wszczynali postępowania, ponieważ dziecko było z matką. Zgodnie z informacjami polskiej prokuratury, Norweg miał ograniczone prawa rodzicielskie i dlatego, oprócz zarzutu zabójstwa Pameli, usłyszy także zarzut uprowadzenia dziecka.

Według nieoficjalnych informacji Pamela Sz. od około trzech lat przebywała w Polsce. Wróciła do kraju, ponieważ mężczyzna miał się nad nią znęcać. Ingebrigt G. miał nową partnerkę w Norwegii, wobec której również miał stosować przemoc. Norweg do Oświęcimia przyjechał ze swoją matką pod koniec października i zamieszkał z byłą partnerką i dzieckiem. Matka mężczyzny na początku listopada wróciła do Norwegii.

RadioZET.pl/PAP