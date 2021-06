Do skandalu doszło na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Podczas lekcji online z języka angielskiego wykładowczyni wpadła w szał i krzyczała na studentów, co zostało uwiecznione na nagraniu. Do sprawy odniosły się już władze szkoły.

"Absolutnie", "Panu się coś pomyliło" - powtarzała kilkukrotnie wykładowczyni, zwracając się do "pana Radosława", który próbował zabrać głos. Jak informuje "Gazeta Krakowska", wideo zostało zarejestrowane 12 czerwca podczas zajęć z języka angielskiego prowadzonych w trybie zdalnym na uczelni w Oświęcimiu.

Nagranie histerycznej reakcji kobiety, które trwa ponad 4 minuty, zostało opublikowane w sieci. – Ja w tym momencie opuszczam zajęcia. Jeżeli pani na mnie podnosi głos, gdy ja zadaję proste pytanie w celu zrozumienia pani wymagań... – odzywa się na początku student.

Wypowiedź zostaje przerwana przez nauczycielkę, która zarzuca mężczyźnie niepotrzebną dyskusję. "Tak to nie będzie wyglądać", proszę się nie odzywać", "nie jest pan moim kolegą" - słyszymy. Ton głosu kobiety jest coraz bardziej histeryczny, a wykładowczyni nie panuje nad emocjami.

Oświęcim. Nauczycielka krzyczała na studenta podczas zdalnych zajęć. Rektor zabrał głos

Studenci chcieli porozmawiać o formie podejścia do egzaminu. - Mimo wszystko uważam, że reakcja pani była troszkę przesadzona - mówi w pewnym momencie jeden ze słuchaczy. - Absolutnie! – wykrzykuje nauczycielka. Po chwili dodaje: – Czy pan rozumie, co ja do pana mówię teraz? Proszę mi to powiedzieć. Proszę się nie odzywać, czy pan rozumie teraz to polecenie, czy nie? - kontynuuje.

W pewnym momencie do pokoju, gdzie przebywa wykładowczyni, wchodzi inna osoba, pytając, skąd te krzyki. – I ty też się nie wtrącaj. Nie wtrącaj się do moich zajęć! Wyjdź stąd! - słyszymy.

Do sprawy odniósł się już rektor. "Oświadczam, iż władze uczelni uznają zachowanie nauczyciela uwidocznione w materiale nagranym przez studentów za naganne, dalece odbiegające od powszechnych standardów oraz nielicujące z powagą wykonywanego zawodu i reprezentowanej uczelni wyższej" – napisała w oświadczeniu rektor dr Sonia Grychoł. Przekazała, że w trybie pilnym wydano decyzję o zawieszeniu wykładowczyni.

Głos zabrała także nauczycielka angielskiego. "Świadoma swojej odpowiedzialności spoczywającej na nauczycielu akademickim, przepraszam i wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Reakcja emocjonalna, która miała miejsce na zajęciach, nie licuje z powagą nauczyciela akademickiego. Wywołało ją przeciążenie zawodowe, wynikające z trwającego od roku nauczania online" - czytamy w oświadczeniu.

Oglądaj

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/"Gazeta Krakowska"/Onet.pl