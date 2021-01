Na terenie firmy chemicznej Synthos w czwartek wieczorem doszło do wybuchu. W tej chwili nie znamy szczegółów. Trwa akcja - poinformował rzecznik oświęcimskiej straży pożarnej mł. bryg. Zbigniew Jekiełek. Jak zaznaczył, nie ma informacji, by komukolwiek coś się stało.

"Wybuch i pożar na terenie zakładów chemicznych przy ul. Chemików w Oświęcimiu. W ogniu stoi hala na terenie zakładów. Internauci z Libiąża, Chrzanowa i Trzebinii piszą o słyszalnym wybuchu. Na miejsce udają się liczne siły Straży Pożarnej z całego województwa" - napisał na Twitterze dziennikarz Radia Kraków Kamil Wszołek.

"W bliskiej odległości rozwalone są budynki, samochody i wiele innych przedmiotów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trwa akcja gaśnicza" - dodał.

W sieci pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia:

"Z bardzo wstępnych ustaleń dokonanych przez redakcje eFO wynika, że mogło dojść do wybuchu zbiornika, zlokalizowanego przy zakładowej ulicy, oznaczonej literą E" - informuje natomiast lokalny portal faktyoswiecim.pl.

- Na miejscu działają już strażacy ze służby zakładowej, a także jednostki zawodowe i ochotnicze. (…) Dysponowane są kolejne siły i środki. Nie potrafię powiedzieć jeszcze, czy jest to bardzo wielkie zagrożenie. Organizujemy duże działania – powiedział rzecznik oświęcimskiej straży pożarnej mł. bryg. Zbigniew Jekiełek

Strażak dodał, że pojawiło się zadymienie. - Ono powstało już z racji samego produktu. Z tego co wiem, to jest to coś związanego z kauczukiem. Z zewnątrz ognia nie widać – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

