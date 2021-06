Kompletnie pijanego 28-letniego mężczyznę, który przechodząc przez jezdnię w Oświęcimiu, wywrócił wózek z 2-letnim synem, zatrzymali policjanci. Dziecko nie doznało obrażeń, ale tata może usłyszeć zarzut narażenia jego zdrowia i życia – podała we wtorek policja.

O sprawie policjantów poinformowała mieszkanka Oświęcimia, która była świadkiem zdarzenia. - Na miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli. Okazało się, że 2-letni chłopczyk w wyniku upadku nie doznał obrażeń ciała, jednakże opiekujący się dzieckiem ojciec znajduje się pod silnym wpływem alkoholu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,9 promila. Mężczyzna został zatrzymany, a dziecko trafiło pod opiekę rodziny – podała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Oświęcim. Ojciec wywrócił wózek z 2-letnim dzieckiem

- Wobec 28-latka wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletniego, nad którym miał obowiązek opieki. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności – powiedziała policjantka.

Małgorzata Jurecka poinformowała, że sprawa trafi również do wydziału rodzinnego i nieletnich oświęcimskiego sądu rejonowego, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dziecka. - Może się to łączyć z ograniczeniem ojcu władzy rodzicielskiej. Odrębny wniosek zostanie przekazany do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu w związku z podejrzeniem, iż czyn, którego dopuścił się 28-latek, może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu – zaznaczyła.

Małgorzata Jurecka podziękowała za prawidłową reakcję pani Monice z Oświęcimia, która powiadomiła służby ratunkowe, gdy tylko dostrzegła sytuację. - Dzięki takiemu zachowaniu możliwe jest podjęcie skutecznych działań wobec rażących zaniedbań, których dopuszczają się opiekunowie, zwłaszcza tak małych dzieci. Apelujemy też o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W pilnych przypadkach należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 – dodała.

RadioZET.pl/PAP