Zabójstwo 26-letniej Pameli w Oświęcimiu. Nowe fakty ws. aresztowanego Norwega

Sąd w Frederiksbergu pod Kopenhagą (Dania) aresztował w niedzielę na 72 godziny obywatela Norwegii, podejrzanego o zabójstwo Polki oraz uprowadzenie ich 5-letniej córki - poinformowała kopenhaska policja. - Posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami, dlatego szczegóły sprawy nie mogą zostać ujawnione - podali funkcjonariusze. Sąd nie rozpatrywał wniosku o ekstradycję mężczyzny do Polski. Norweskie media podają, że Ingebrigt G. ma 20 lat.

Według kopenhaskiej policji, Norweg został zatrzymany w sobotę o godz. 22.37 wraz z 5-letnią córką, na autostradzie w Kopenhadze. Prawdopodobnie był w drodze do Szwecji, aby następnie uciec do Norwegii. W sobotę ciało 26-letniej Polki znalazł jej ojciec w mieszkaniu w Oświęcimiu. Kobieta miała rany cięte i kłute szyi, a na miejscu znaleziono zakrwawiony nóż. Znikła wówczas 5-letnia córka kobiety Mia oraz Norweg będący ojcem dziecka. Zgłoszenie policja otrzymała przed godz. 17.

Na terenie Polski i Europy rozpoczęto poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo kobiety i porwanie dziecka.Ogłoszony został Child Alert, system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów.

Zabójstwo Pameli Sz. w Oświęcimiu. Nowe fakty ws. Ingebrigta G.

Według norweskiego nadawcy publicznego NRK, podejrzany mężczyzna jest mieszkańcem okręgu Vestland, który leży nad Morzem Północnym, w południowo-zachodniej części Norwegii. Między Norwegiem a Polką miało dojść do konfliktu na tle opieki nad córeczką. Ingebrigt G. dwa razy zgłosił na policję w Norwegii doniesienie o uprowadzeniu jego córki przez jej matkę do Polski. Pierwszy raz zrobił to w 2019 r., a drugi raz w marcu 2020 r. Policja umorzyła dochodzenie, ponieważ stwierdziła, że kobieta legalnie przebywała z dzieckiem w Polsce.

- Krakowski sąd okręgowy wydał w niedzielę wieczorem, na wniosek prokuratury, europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec 26-letniego Norwega podejrzanego o zabójstwo 26-latki z Oświęcimia i uprowadzenie ich dziecka – 5-letniej Mii - poinformował prokurator Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodał, że podstawą do wydania ENA było przygotowanie dla Ingebrigta G. przez oświęcimskich śledczych zarzutów zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka, a także wniosku o 14-dniowy areszt.

Europejski nakaz aresztowania pozwoli na rozpoczęcie procedury ekstradycji Ingebrigta G. z Danii do Polski. Teoretycznie – jak wyjaśnił rzecznik krakowskiej prokuratury – duński sąd powinien zdecydować o wydaleniu mężczyzny w ciągu 60 dni, w praktyce jednak, z uwagi na próbę obrony przez podejrzanych, procedura ta często się wydłuża.

Morderstwo w Oświęcimiu. Norweg przyjechał do Pameli Sz.

Mężczyzna jest w rękach duńskiej policji i oczekuje na rozstrzygnięcie tamtejszego sądu ws. ekstradycji. Wiadomo, że Norweg poprosił policję o przekazanie informacji o nim swojej matce. Duńczycy skontaktowali się z ambasadą Norwegii, która oferuje swojemu obywatelowi pomoc prawną.

5-letnia Mia jest pod opieką duńskich służb socjalnych. Pojechał po nią dziadek z Oświęcimia. To jemu oświęcimski sąd przyznał prawo do tymczasowej opieki.

Według nieoficjalnych informacji kobieta od około trzech lat przebywała w Polsce. Norweg nie mieszkał na stałe w Polsce, ale utrzymywał z kontakt z byłą partnerką i córką. Do Oświęcimia przyjechał, wraz ze swoją matką, pod koniec października i zamieszkał z byłą partnerką i dzieckiem. Matka mężczyzny wcześniej wyjechała z Oświęcimia do Norwegii.

