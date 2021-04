Oszuści znów atakują, by wyłudzać. Nie otwierajcie tych SMS-ów

Trwa zmasowana akcja oszustów, którzy chcą wykorzystać wrażliwe dane Polaków, co może skończyć się nawet wyzerowaniem kont. Serwisy Komputerswiat.pl i Tech.wp.pl alarmują – Polacy otrzymują coraz więcej podejrzanych SMS-ów, które zawierają złośliwe oprogramowanie.

Oszuści wysyłają Polakom niebezpieczne SMS-y. W ostatnich dniach akcja z podejrzanymi wiadomościami przyspieszyła. Serwisy branżowe raportują o podszywaniu się pod wiele firm, m.in. kurierski DHL, sklep IKEA, ale też Inpost.

Na telefony komórkowe Polaków przysyłane są różne SMS-y, zawierające linki do złośliwego oprogramowania. Kliknięcie w taki link, a co gorsza – kontynuacja procedury – może doprowadzić do wycieku wrażliwych danych, a nawet utraty środków z konta bankowego.

Oszuści podszywają się masowo pod firmy, np. In post, DHL, IKEA

Tech.wp.pl podało w poniedziałek, że w nowych kompilacjach oszuści poszywają się pod firmy DHL oraz IKEA. To nie pierwsza tak zsynchronizowana akcja - kilka dni temu w podobnych oszustwach podszywano się pod służby celne. "Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne" – takie fałszywki otrzymywali w SMS-ach Polacy.

"Do godziny 9 przyjęliśmy ponad 100 zgłoszeń od osób zaniepokojonych takimi SMSami. Od razu zorientowaliśmy się, że oszuści przyjęli kilka wariantów wiadomości" – powiedziała Tech.Wp.pl Karolina Wrońska z CyberRescue.

W przypadku podejrzanych wiadomości procedura jest prosta. Nie otwieramy SMS-ów z treścią, w której pojawia się żądanie opłaty za nieznaną nam usługę. Weryfikujemy też numery i strony internetowe w internecie – oszuści podszywają się nawet pod logotypy innych firm, by treść SMS-a wyglądała wiarygodnie.

RadioZET.pl/Tech.wp.pl/Komputerswiat.pl