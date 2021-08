Zaginął 40-letni Maciej. Przed kilkoma dniami wyszedł z wesela. "Nie ma dokumentów ani pieniędzy"

Maciej Osiński zaginął w ostatnią sobotę, gdy niespodziewanie opuścił imprezę weselną w Otrębusach w powiecie pruszkowskim (woj. mazowieckie). Informację o jego zaginięciu opublikował profil "Zaginieni przed laty" na Facebooku.

Zaginął 40-letni Maciej. W sobotę wyszedł z wesela

"Ok. godz. 20 wyszedł na zewnątrz i udał się w nieznanym kierunku. Ostatni raz widziany był przez żonę na ul. Jeżynowej, tuż pod lasem Młochowskim. Pobliskie okolice zostały sprawdzone. Mężczyzna mógł iść w kierunku Brwinowa, skąd pochodzi, mógł wejść do lasu od strony Żółwina lub Starej Wsi. Niewykluczone, że próbował wracać na piechotę lub stopem do Konstancina. Pan Maciej nie posiada przy sobie dokumentów ani pieniędzy, a telefon jest rozładowany" - czytamy we wpisie.

Informację na temat 40-latka oraz jego zdjęcia opublikowała także Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. Według policyjnego rysopisu zaginiony ma 170 cm wzrostu, krępą budowę ciała, długie jasne włosy wystrzyżone po bokach, które mogą być związane w kucyk. Ubrany był w t-shirt koloru czarnego, ciemne spodnie jeansowe oraz szare trampki.

Wszystkie osoby mogące pomóc w odnalezieniu mężczyzny bądź posiadają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie pod numerem 47-72-45-213 lub z najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju.

RadioZET.pl/KPP Pruszków/Facebook