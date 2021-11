Owsiak przyjechał do Michałowa. Rusza budowa punktu pomocy humanitarnej dla uchodźców

W Michałowie rozpoczęła się budowa punktu pomocy humanitarnej na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza. Punkt powstał ze wspólnej inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i samorządu Michałowa przy współpracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Polskiego Czerwonego Krzyża.

W piątkowym wydarzeniu wzięli udział burmistrz Michałowa Marek Nazarko, szef WOŚP Jerzy Owsiak i Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. – Kryzys, który jest na wschodniej granicy, obejmuje też gminę Michałowo. Jako lokalny samorząd postanowiliśmy utworzyć punkt pomocy tak, żeby każdy człowiek uzyskał tutaj pomoc – powiedział burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Michałowo. Ruszyła budowa punktu pomocy humanitarnej dla uchodźców

Burmistrz wskazał, że do Michałowa "idą" dary z całej Polski. – Nam jako małemu samorządowi bardzo ciężko organizacyjnie i personalnie ogarnąć, ponieważ chcemy pomóc tak, żeby ta pomoc docierała tam, gdzie powinna – podkreślił. – Dlatego inicjatywa Jurka Owsiaka utworzenia tutaj punktu humanitarnego jest inicjatywą, którą wspieramy i którą myślę, że będziemy razem realizować – ocenił Nazarko.

Z kolei szef WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że głównym celem otwarcia punktu jest wsparcie medyków i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. – Punkt humanitarny będzie wyposażony w to, co jest najbardziej potrzebne dla tych ludzi, którzy niestety wbrew prawu próbują trafić do tych ludzi, którzy potrzebują śpiwora, karimaty, koca NRC wielokrotnego użytku, ciepłej herbaty, jedzenia – wyliczył Owsiak.

– Ten punkt ma być po to, aby tutaj to otrzymać. Aby osoba, która przez nas nazywana jest wolontariuszem, medykiem albo osoby prywatne działające, żeby mogły o każdej porze dnia 24 godziny na dobę pojawić się tutaj i skorzystać z pomocy – podkreślił szef WOŚP. Dodał przy tym, że w punkcie dyżurować będą członkowie Pokojowego Patrolu, grupy wolontariuszy działającej przy WOŚP w trakcie różnego rodzaju akcji.

– Mamy obecnie do czynienia z kryzysem humanitarnym. W takim czasie obowiązkiem każdego, każdej wspólnoty jest pomoc ludziom, ratowanie życia i zdrowia ludzi niezależnie od tego, jakiej są narodowości, jakiej są rasy i czy przekroczyli granicę w sposób zgodny z prawem. Każdy człowiek, który potrzebuje pomocy, powinien ją uzyskać od swojego bliźniego – zaznaczył natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

RPO podkreślił, że jego obowiązkiem jest wspierać działalność wszystkich ludzi, wspólnot, które zajmują się pomocą uchodźcom. – Dlatego też wspieram działalność wspólnoty mieszkańców Michałowa. Jestem w stałym kontakcie z panem burmistrzem. Dlatego też wspieram działalność WOŚP i pomysł punktu humanitarnego – dodał Wiącek.

Według zapowiedzi punkt humanitarny w Michałowie zacznie działać całodobowo w poniedziałek 8 listopada. Od 4 października przy ul. Fabrycznej w OSP Michałowo działa Punkt Pomocy Osobom Potrzebującym (Help Point). Tu uchodźcy mogą się ogrzać (nad drzwiami jest napis "ogrzewalnia"), zjeść ciepły posiłek, czy zmienić ubranie. Jeśli się pojawią, powiadamiana jest Straż Graniczna. W Help Poincie dyżurują strażacy i wolontariusze, obok jest baza ekipy pogotowia ratunkowego.

Gmina Michałowo uruchomiła także dwa kolejne punkty pomocy - w Szymkach i w Jałówce, położonych bliżej granicy. Placówki w Szymkach i Jałówce czynne są od godz. 16 do północy.

