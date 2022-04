PAŻP porozumiała się z kontrolerami. „To nie koniec wojny, to rozejm”

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy lotów osiągnęli porozumienie. Dokumenty zostały podpisane 28 kwietnia, dzięki czemu nie trzeba będzie ograniczać liczby lotów nad Polską po 1 maja. Porozumienie będzie obowiązywać do 10 lipca, do tego czasu będą prowadzone dalsze rozmowy.

Loty na majówkę nie zostaną odwołane - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy lotów porozumieli się co do warunków pracy i wynagrodzenia. Gdyby do tego nie doszło, nawet 50 000 pasażerów odczułoby utrudniania w pierwszych dniach maja, jako że ruch lotniczy nad Polską, a w szczególności nad Warszawą, zostałby mocno ograniczony. Rząd na wszelki wypadek zdążył już nawet przyjąć rozporządzenie, które mówiło o wstrzymaniu nawet 2/3 ruchu.

Porozumienie zostało zawarte na dwa miesiące, do 10 lipca. W tym czasie negocjatorzy mają ustalić szczegóły warunków pracy kontrolerów oraz dokonać „uzdrowienia atmosfery”.

„Transport lotniczy w Polsce będzie niezaburzony”. Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami

- Poszliśmy na daleko idące ustępstwa, udało nam się dojść do porozumienia. To nie jest koniec wojny, to rozejm - zastrzegł Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Rozmowy na temat warunków pracy kontrolerów będą kontynuowane. Zgodnie z założeniami, mają zakończyć się do 10 lipca 2022 roku.

Porozumienie zakłada „niezwłoczne” rozpoczęcie audytu organizacyjnego i przeprowadzenie niezbędnych restrukturyzacji. Kontynuowane mają być rozmowy nad Regulaminem Wynagradzania, Regulaminem Pracy, programem w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego. Kolejne spotkanie między stronami ma odbyć się 29 kwietnia w samo południe.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że jeszcze dziś podpisze rozporządzenie znoszące przyjęte wcześniej rozporządzenie o ograniczeniu ruchu lotniczego nad Polską od 1 maja. Polityk podziękował za osiągnięcie porozumienia, wskazując że dzięki niemu otwarta będzie możliwość niesienia pomocy Ukrainie. Duża część pomocy dla zaatakowanego kraju dostarczana jest do Polski drogą lotniczą, a następnie przewożona za granicę transportem drogowym lub kolejowym.

Adamczyk dodał, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach będzie niezaburzony i wyraził przekonanie, że tak będzie także w najbliższych miesiącach i latach.

Wiadomo, że w czasie negocjacji PAŻP wycofała się z pomysłu ograniczenia liczby kontrolerów podczas dyżuru do jednego - bezpieczeństwa lotów strzec będzie, jak do tej pory, dwóch uzupełniających się kontrolerów.

- Mamy zawiedzenie broni, podaliśmy PAŻP kroplówkę. W porozumieniu zawarliśmy potrzebę przeprowadzenia audytu i restrukturyzacji. Od maja znów będziemy jednak w stanie wypowiedzenia umów, topór wisi i od agencji zależy, jak zakończą się rozmowy - poinformował Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Decyzje o powrocie do pracy będą podejmowane indywidualnie przez pracowników, duża część może wymagać przeszkolenia, przywrócenie normalnej sytuacji może potrwać od połowy maja - zastrzegł Związek. W pierwszych dniach maja sytuacja ma wyglądać tak, jak wyglądała pod koniec kwietnia, ograniczenia ruchu nie są przewidywane.

RadioZET.pl