Opóźniony pociąg? Dostaniesz rekompensatę. Pod warunkiem, że…

Jeśli opóźnienie pociągu wyniesie od 60 do 119 minut, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości ¼ ceny biletu. W przypadku co najmniej dwugodzinnego można żądać zwrotu połowy ceny biletu.

To minimalne kwoty rekompensaty, które reguluje unijne rozporządzenie.

Ale przepisy obowiązują w Polsce tylko w niektórych przypadkach. Dotyczą pociągów dalekobieżnych kategorii Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych pociągów w przejazdach pomiędzy krajami UE.

Nie dotyczą przewoźników samorządowych, takich jak Koleje Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie, Małopolskie, Wielkopolskie, Arriva RP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, PKP SKM w Trójmieście, pociągi REGIO Przewozów Regionalnych i Warszawska Kolej Dojazdowa.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy od PKP Intercity?

Żeby dostać zwrot, trzeba złożyć reklamację.

Wnioski przyjmują pracownicy PKP w wyznaczonych do tego kasach na największych dworcach w kraju. Reklamację można złożyć też na poczcie lub za pomocą formularza na stronie intercity.pl.

We wniosku należy podać swoje dane osobowe, dołączyć bilet i opis zdarzenia.

Reklamacja może dotyczyć każdej sytuacji, którą pasażer uzna za niewypełnienie umowy przewozu czy obowiązków przewoźnika. Do opisu sytuacji warto wówczas dodać informację o poniesionych stratach.

Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, w terminie do 30 dni. Jak podaje PKP Intercity, odszkodowanie przyznawane jest w postaci bonu. Na pisemny wniosek pasażera może być wypłacone w formie pieniężnej.

Informacje na temat reklamacji można znaleźć na stronach internetowych przewoźników i Urzędu Transportu Kolejowego.

RadioZET.pl/PAP/JŚ