20-latka w kałuży krwi, z mieszkania zniknęło jej niemowlę. Zarzuty dla znajomego kobiety

Do zbrodni doszło w Pabianicach. 20-letnia kobieta z rozległą raną na szyi została znaleziona przez swoją 7-letnią siostrę. Z pokoju zniknęło też niemowlę 20-latki. Kobiety nie udało się uratować. Prokuratura postawiła zarzuty jej 21-letniemu znajomemu.

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dwudziestolatki z Pabianic. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2020 roku. Kobieta zginęła od ciosu nożem. W chwili zbrodni w mieszkaniu ofiary była dwójka dzieci - siedmioletnia siostra i ośmiomiesięczna córka.

Śmierć 20-latki w Pabianicach. Jej 21-letni znajomy oskarżony o zabójstwo

Siedmiolatka weszła do pokoju 20-latki po wyjściu mężczyzny. Zobaczyła tam leżącą w kałuży krwi siostrę. W mieszkaniu nie było też niemowlęcia. Dziewczynka powiadomiła rodziców, którzy wezwali służby. Na miejsce przyjechała policja i pogotowie, ale 20-latki nie udało się uratować. Miała na szyi rozległą ranę.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionego dziecka. Joanna Kącka z łódzkiej komendy wojewódzkiej powiedziała TVN24, że 7-latka wiedziała jedynie, że ktoś odwiedził siostrę, ale nie wiedziała, kto to był. Policjanci otrzymali później zgłoszenie o niemowlęciu w oknie życia przy pabianickim szpitalu. Pracownicy powiadomili policję zdziwieni tym, że nie był to noworodek. Okazało się, że jest to dziecko zamordowanej kobiety.

Policja aresztowała 20-letniego wówczas mężczyznę, znajomego pokrzywdzonej. – W mieszkaniu, które zajmował wraz z rodzicami, odnaleziono nóż, prawdopodobne narzędzie zbrodni, na którym ujawniono DNA ofiary, podobnie jak na elementach zabezpieczonej odzieży – powiedział w rozmowie z Radiem ZET rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Śledczy ustalili, że niedługo po dniu, w którym doszło do zbrodni, miała odbyć się rozprawa o ustalenie, czy oskarżony jest ojcem.

W czasie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu nawet dożywocie.

