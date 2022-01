Pacjentów będą leczyć zakażeni lekarze? "Jeśli będzie potrzeba"

- Widzimy duże zagrożenie, jeśli chodzi o transmisję wirusa wśród personelu medycznego. Personel, który wchodzi na izolację, jest wyłączany z działalności operacyjnej, a to stanowi spore zagrożenie – mówi Gość Radia ZET, szef szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym oraz wicedyrektor ds. medycznych CSK MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński.

Lekarz alarmuje, że za chwilę może zabraknąć lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Gość Beaty Lubeckiej dodaje, że pojawiają się masowe transmisje wirusa wśród personelu medycznego.

Pacjentów wyleczą zakażeni lekarze? "Intensywne prace nad skróceniem izolacji"

– My w ciągu doby potrafimy zdjąć z obowiązku pracy kilku pracowników. Póki mamy kadrę, to nie zastanawiamy się nad dalszymi krokami, ale z tyłu głowy mamy [pytanie – red.], co się stanie, gdy personel będzie w danej klinice dodatni – opowiada dr Zaczyński. Jego zdaniem ciężka sytuacja szpitali może doprowadzić do tego, że pacjentów będą leczyli zakażeni, ale bezobjawowi lekarze.

- Jeśli będzie potrzeba, a w szpitalu np. nie będzie obsługi kardiologów inwazyjnych… - mówi Gość Radia ZET. Dr Artur Zaczyński podkreśla, że zagrożeniem jest wyłączanie z pracy lekarzy "dodatnich" i "niemych klinicznie".

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jakie w takim razie jest wyjście z tej trudnej sytuacji, jej gość odpowiada: - Izolacja wymaga rewizji, jeśli chodzi o personel wyszczepiony i te prace są intensywnie prowadzone, by okres izolacji wśród personelu medycznego był możliwie najkrótszy, bezpieczny dla wszystkich pacjentów.

Jego zdaniem bezpieczny czas to ok. 5 dni. - Myślę, że takie rozwiązania, które skrócą okres wyłączenia personelu medycznego z działalności leczniczej, pozwolą na zachowanie ciągłości opieki – ocenia dr Artur Zaczyński. Gość Radia ZET ponownie podkreśla, że przy dużej transmisji wirusa to nie liczba pacjentów będzie stanowiła obciążenie systemu ochrony zdrowia, tylko dostępność do pielęgniarki czy lekarza.

