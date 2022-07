Kobieta wyszła cało ze zderzenia z ciężarówką. Po chwili wpadła pod inną

37-letnia kierująca oplem wyszła cało z kolizji z ciężarówką, ale około 10 minut później weszła pod koła innego tira. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Wypadek zdarzył się niedaleko Paczkowa na Opolszczyźnie.

W czwartek na obwodnicy miejscowości Paczków, w kierunku na Złoty Stok, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zgłoszenie o kolizji komenda w Nysie otrzymała około godz. 4.20.

- Policjanci ustalili, że 37-letnia kierująca samochodem marki opel z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu - przekazała st. asp. Magdalena Mazurek, cytowana przez portal NTO. Kierowca ciężarówki man uniknął zderzenia, zjeżdżając do rowu.

Wypadek koło Paczkowa. 37-latka potrącona przez ciężarówkę

37-latka wyszła z samochodu i ruszyła w dalszą drogę pieszo. Niedługo potem, około 2 kilometry od miejsca kolizji, w okolicach Starego Paczkowa doszło do wypadku. Kobieta weszła wprost pod koła nadjeżdżającej ciężarówki scania. Okazało się, że jest to 37-latka, która uczestniczyła we wcześniejszej kolizji.

Ranna kobieta trafiła do szpitala. Jak podała gazeta Nowiny Nyskie, obrażenia poszkodowanej wskazują, że zostanie zatrzymana w szpitalu ponad tydzień.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. - 37-latce zostanie pobrana krew do badań na trzeźwość oraz obecność narkotyków - przekazała w rozmowie z gazetą Magdalena Mazurek.

RadioZET.pl/Radio Opole/NTO.pl/Nowiny Nyskie