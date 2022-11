Padły 2 mln złotych w Keno. To trzecia taka wygrana w Polsce

Gracz Keno sam wskazał 10 z 10 liczb w swoim zakładzie online. Dzięki maksymalnemu zwiększeniu stawki x10 wygrał aż 2 mln złotych. We wcześniejszych latach odnotowano dwie takie wygrane: w listopadzie 2019 roku w Białej Podlaskiej oraz w styczniu 2015 roku w Stęszewie.

Lotto. Jak grać w Keno?

Losowania gry Keno odbywają się codziennie co 4 minuty, a oglądać je można na specjalnych monitorach umieszczonych w punktach Lotto lub śledzić wyniki na stronie lotto.pl.

Gracze decydują, ile liczb chcą typować (od 1 do 10) z zakresu liczb od 1 do 70. Podstawowy zakład kosztuje 2 zł, ale istnieje możliwość dokupienia dodatkowych opcji gry: zwiększenia stawki (nawet dziesięciokrotnie), gry z mnożnikiem (jego wartość losowana jest przed losowaniem właściwym i może zwiększyć wygraną również nawet dziesięciokrotnie) oraz gry na kilka losowań (nawet 50).

Astronomiczna kumulacja w Eurojackpot

Przypominamy, że wielka kumulacja Eurojackpot wciąż nie została rozbita. We wtorek wieczorem gwarantowana pula na wygrane I stopnia to aż 570 mln zł, a II stopnia – zawrotne 75 mln zł. Również dziś graczy czeka kolejne losowanie Lotto, w którym do wygrania będzie 8 mln zł oraz gwarantowany 1 mln zł w Lotto Plus.

