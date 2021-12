Wirusolog: "Będziemy mieli więcej ciężkich przypadków i zgonów"

Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się w Europie w coraz szybszym tempie. Jednak to nie Omikron jest groźny, lecz nasze nieodpowiedzialne zachowania – powiedział PAP wirusolog z Warszawy prof. Włodzimierz Gut. Ekspert zaznaczył, że przy niezmiennym podejściu wielu Polaków do pandemii 'będziemy mieli więcej ciężkich przypadków zachorowań i więcej zgonów".

Pandemia COVID-19 ma obecnie "nowe koło zamachowe", którym jest wariant Omikron. Choć nowy, bardziej zakaźny wariant nie został potwierdzony w Polsce, jego wykrycie jest kwestią najbliższego czasu.

W rozmowie z PAP prof. Włodzimierz Gut przypomniał, że o sukcesie w walce z pandemią decyduje nie wskaźnik zaszczepienia przeciw COVID-19, a przestrzeganie restrykcji sanitarnych, czyli tzw. dyscyplina społeczeństwa. - O liczbie zakażeń, przypomnijmy, decyduje dystans społeczny i bariery fizyczne […] Szczepienia nie decydują o samej ilości zakażeń. Nie zapobiegają rozwojowi choroby, zmniejszają ryzyko ciężkiej postaci COVID-19 i zwiększając szanse przeżycia – mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

"Omikron? Szerzy się tak samo jak wszystko"

Ekspert zwrócił uwagę, że mimo wysokiego wskaźnika szczepień w Wielkiej Brytanii wciąż ten kraj notuje bardzo wysokie wskaźniki nowych zakażeń. – Pod tym względem mają sytuację, jaką mają, i innej mieć nie będą, ale dzięki szczepieniom mają mniej zgonów. Przykładowo w Rosji jest znacznie mniej zaszczepionych ludzi i więcej zgonów. Czasami jest tam mniej zachorowań, a więcej zgonów. To jest ta cecha charakterystyczna – porównał prof. Gut.

Ekspert ocenił, że mało istotne są rozróżnienia na warianty koronawirusa i ich cechy charakterystyczne. – Omikron? Szerzy się tak samo jak wszystko. Pamiętajmy, że poza komórką wirus jest martwy. To my, ludzie, go szerzymy. Wirus skrzydeł nie ma, to struktura martwa. Dopiero wewnątrz organizmu zyskuje cechy życia. Bez względu zatem, jaki jest wariant, szerzenie się wirusa wszystko zależy od naszych zachowań. Przykładem jest Japonia, gdzie Delta, groźna w Europie, popełniła seppuku, zaniknęła – powiedział Włodzimierz Gut.

I wskazał na tym przykładzie, że kluczowym problemem w pandemii jest zakażanie przed wystąpieniem objawów COVID-19. - Ten wirus nadal zakaża 24 godziny przed wystąpieniem objawów. Tak, w tym jest problem. Bo jeśli tak się zachowujemy, jak się zachowujemy (nie stosujemy do obostrzeń, przyp.), to mamy skutki, jakie mamy – mówił ekspert.

"Będziemy mieli więcej ciężkich przypadków i zgonów"

Na bazie dotychczasowych reakcji Polaków na koronawirusa przedstawił gorzką konkluzję. - Będziemy mieli zachorowania. My jesteśmy w tej gorszej sytuacji, że będziemy mieli więcej ciężkich przypadków zachorowań i więcej zgonów […]. Poziom wyszczepienia w Anglii zbliża się do tego istotnego dla modyfikacji całości choroby, a w Polsce jest jeszcze do tego daleko. Szansa na to u nas jest taka, że przechoruje jeszcze więcej, jakieś drugie tyle osób, oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami. I wtedy będziemy mieli taki sam poziom uodpornienia populacji, jak w Anglii.

Prof. Gut ocenił, że koronawirusa SARS-CoV-2 nie wyeliminujemy już ze świata. - Poszedł zbyt szeroko. Poprzedni koronawirus SARS (w 2002 r.) został ograniczony na poziomie nieco ponad 8 tys. zachorowań. Nie było takiego szumu medialnego, nie było też tak dużej globalizacji. A działania były skuteczne, mimo że przeprowadzono je po cichu. Wirus ten przeniknął do Kanady, ale został tam stłumiony, zanim zdążył cokolwiek zrobić.

RadioZET.pl/PAP - Zbigniew Wojtasiński