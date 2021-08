Papież Franciszek abdykuje? Kard. Nycz: "Wie, co ma zrobić"

- Co papież zrobi, to jest jego sprawa. Tym bardziej, że jest to taka sytuacja, w której już poprzedni papież, Benedykt XVI, wybrał wiek emerytalny i zrezygnował. Myślę, że papież Franciszek wie, co ma zrobić. - mówi reporterowi Radia ZET Michałowi Dzienyńskiemu metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Tak komentuje spekulacje o możliwej abdykacji Franciszka.