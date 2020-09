Parafia św. Prokopa Opata w Błędowie (woj. mazowieckie) zamieściła na swojej stronie wzór rachunku sumienia dla komunijnych dzieci. Duchowni sugerują m.in., aby najmłodsi wybaczali swoim rodzicom czy krewnym, że ci wykorzystali ich seksualnie w dzieciństwie. Do sprawy odniósł się proboszcz.

Rachunek sumienia dla dzieci komunijnych w parafii św. Prokopa Opata w Błędowie wywołał oburzenie internautów. Dokument zawiera kilka pytań skierowanych do dzieci przed spowiedzią świętą.

"Czy zachowywałem się w domu jak pasożyt?", "Czy krzywdziłem rodzeństwo (czy wykorzystałem seksualnie brata lub siostrę)?", "Czy nie wybaczyłem rodzicom bądź krewnym, że wykorzystali mnie seksualnie w dzieciństwie?" - to tylko niektóre spośród nich.

Rachunek sumienia w parafii w Błędowie. "Czy wybaczyłem rodzicom, że wykorzystali mnie seksualnie"?

Pytania już zniknęły ze strony parafii, jednak wiele osób udostępnia je w sieci. Zrzut ekranu zamieścił na Instagramie portal Feminiskra. "Oto przedstawiam: rachunek sumienia dla dzieci komunijnych w parafii św. Prokopa Opata w Błędowie. Nie, to nie fejk, ale parafia zdążyła już spanikować i usunęła, co mogła. W internecie jednak nic nie ginie, więc podrzucam linka do archiwum" - czytamy.

I tak właśnie zwierzchnicy KK będą wyzywać ludzi od ideologii i jęczeć, jak to katolicy są niby prześladowani, kiedy problem pedofilii wśród kleru, dalej tak pięknie, zamiatany jest pod dywan, a kolejne pokolenia owieczek uczy się wybaczać na zawołanie, na już, na cito, swoim oprawcom. Feminiskra

Sprawa oburzyła internautów, którzy dziwią się, że Kościół katolicki zakazuje edukacji seksualnej, a zadaje tak intymne pytania. "Włos się jeży na głowie", "To jest skandal", "Tak, zakażmy wychowania seksualnego. I jeszcze wprowadźmy przedmiot Bezmyślność" - grzmieli w komentarzach.

O komentarz portal gazeta.pl poprosił Leszka Brulińskiego, proboszcza w parafii św. Prokopa Opata w Błędowie. Duchowny wyjaśnił, że treść rachunku sumienia była dostępna na stronie internetowej kilka lat temu, zanim dołączył on do parafii.

"Temat może zostać różnie potraktowany. Po zasugerowaniu, że jest to zbyt daleko wkraczające w intymną sferę, wzór rachunku sumienia został skasowany" - odparł. Dodał także, że wzór rachunku już wcześniej wywoływał kontrowersje, jednak usunięto go dopiero w odpowiedzi na ostatnie reakcje.

RadioZET.pl/Instagram/gazeta.pl