Paraliż w szkołach a obowiązek szczepień. Czarnek: 50 tys. nauczycieli może nie przyjść do pracy

- Powtórzę to po raz setny. Jestem zwolennikiem szczepień i wszystkim je polecam - zapewnił Przemysław Czarnek w wywiadzie udzielonym Onetowi. Szef resortu edukacji ma jednak zastrzeżenia wobec obowiązku szczepień nauczycieli.

Przemysław Czarnek w rozmowie z Onetem powiedział, że nawet około 40-50 tys. nauczycieli mogłoby nie przyjść do szkoły po 1 marca, gdyby zaczęły obowiązywać obligatoryjne szczepienia przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych. Minister zdrowia Adam Niedzielskich chce, aby obejmowały one przedstawicieli zawodów medycznych, wojsko oraz inne służby, a także nauczycieli. W tej sprawie toczyły się negocjacje między resortem zdrowia a nauki.

Czarnek w wywiadzie dla Onetu podkreślił, że nauczyciele i tak w dużej części się już zaszczepili. - Według obecnych szacunków nawet ok. 85 proc. nauczycieli jest zaszczepionych. Chcemy zatem zwalczać koronawirusa czy pokazać naszą determinację w jakiejś innej sprawie? Są grupy społeczne, które są zaszczepione na poziomie dużo niższym, np. 40 proc., a mają taki sam albo nawet większy kontakt ze społeczeństwem. Skupmy się na innych grupach, a nie tych, u których poziom zaszczepienia jest niezwykle wysoki - apelował.

Obowiązek szczepień. Czarnek: Nawet 50 tys. nauczycieli może nie przyjść do szkoły

Kolejnym zastrzeżeniem ministra są wspomniane problemy kadrowe, które mogłyby pojawić się po wprowadzeniu obligatoryjnych szczepień. Minister przekonywał, że obowiązek szczepień wiąże się z “bardzo poważnym niebezpieczeństwem organizacyjnym”. Czarnek szacuje, że po 1 marca do szkół mogłoby nie przyjść nawet około 40-50 tys. nauczycieli. - Kto zapewni mi kadry w szkołach, które będą uczyć nasze dzieci do czerwca? To pytanie ciągle pozostaje bez odpowiedzi - stwierdził szef MEiN.

Czarnek odniósł się też do krytycznych wypowiedzi pod jego adresem ze strony ministra zdrowia. - Ostatnie nieporozumienia słowne puszczam w niepamięć, ponieważ są wynikiem stresujących okoliczności, jakie nam wszystkim towarzyszą, a zwłaszcza ministrowi Niedzielskiemu, który jest na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Wyjaśniliśmy to sobie bardzo szybko - powiedział minister edukacji i nauki. Czarnek dodał, że dobrze się rozumie i lubi z Adamem Niedzielskim.

Prace nad wprowadzeniem obowiązku szczepień dla niektórych grup zawodowych nadal trwają. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w poniedziałek w Polsat News, że niedługo zapadną decyzje w sprawie obligatoryjnych szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych. Natomiast od 1 marca zaszczepieni będą musieli być pracownicy ochrony zdrowia.

RadioZET.pl/Onet.pl/Polsat News