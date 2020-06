W niedzielę, 14 czerwca 2020 roku w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie) doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Wcześniej 27-latek nie zatrzymał się do kontroli policyjnej.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Pasłęku około godziny 21:30. 27-latek kierujący hondą accord na łuku drogi nie zapanował nad autem i uderzył w drzewo.

Śmiertelny wypadek w Pasłęku

27-latek kierujący hondą nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mundurowi zmierzyli mu prędkość, z jaką się poruszał. Było to 97 hm/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Mężczyzna minął patrol i kierował się w stronę drogi nr 7.

Na łuku drogi nie zapanował nad rozpędzonym samochodem i uderzył w drzewo. Wtedy też na miejsce dojechał patrol ruchu drogowego. 27-letni mężczyzna zginął na miejscu

- przekazał Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.

Na miejscu wypadku pracował prokurator oraz policyjni technicy kryminalistyki. Z ustaleń śledczych wynika, że 27-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.

fot. Komenda Miejska Policji w Ełku

fot. Komenda Miejska Policji w Ełku

RadioZET.pl/Komenda Miejska Policji w Elblągu.