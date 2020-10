Policjanci z Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie) zatrzymali 19-latka, który utopił w kanale półrocznego psa podobnego do owczarka niemieckiego. Żeby psu nie udało się wydostać z wody oprawca zawiązał go w dwóch workach - poinformowała policja.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, worek z nieżywym psem znaleziono w sobotę 10 października w okolicach pochylni Oleśnica pod Pasłękiem (woj. wamińsko-mazurskie). Zwierzę było zawinięte w dwa worki związane sznurkiem.

Poszukiwania właściciela psa prowadziła policja i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku. Schronisko zaapelowało o pomoc do internautów i ci stanęli na wysokości zadania - wskazali, kto miał takiego psa.

"Sprawą zajęła się elbląska policjantka aspirant Iga Sozoniuk, która prowadzi postępowania związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Na podstawie zebranych informacji zatrzymano młodego mężczyznę, który posiadał takiego psa, jakiego znaleziono" - poinformowała policja w Elblągu.

Podczas przeszukania domu, w którym mieszkał 19-latek policjanci znaleźli m.in. dowody świadczące, że mężczyzna mógł dokonać tego przestępstwa oraz zdjęcie mężczyzny z żywym psem.

- W czwartek 19-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Za taki czyn może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową kom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.

