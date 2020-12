Pasterka 2020 będzie przebiegać w Polsce nieco inaczej niż dotychczas. W związku z epidemią koronawirusa Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie jest to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. m.in. 25 grudnia. - Mając ograniczone limity miejsc w kościele, nie możemy nakładać ludziom obowiązku, że muszą uczestniczyć w eucharystii. Dyspensa jest wyjściem naprzeciw – mówi Gość Radia ZET abp Wojciech Polak.

Pasterka 2020 odbędzie się w zmienionej formule niż w poprzednich latach. W związku z pandemią Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim kapłanom na celebrowanie czterech mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia.

"Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. w wyżej wymienionych dniach. Pozwoliłoby to uczestniczyć w eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - czytamy w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu tego gremium.

Pasterka 2020 a koronawirus. Z powodu pandemii w wielu parafiach będą po dwie Pasterki

W związku z tym w niektórych parafiach poza mszą św. o godz. 24.00 będą celebrowane eucharystie tzw. "Pasterki" także wcześniej - np. w stołecznym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes Pasterka zostanie odprawiona o godz. 20.00, 22.00 i 24.00; w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach jedna msza św. będzie o godz. 22.00, a druga o 24.00; w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników Pasterka będzie celebrowana o godz. 21.00 i o północy. Podobnie będzie w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie, zaś w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej tylko o godz. 22.00.

Natomiast w warszawskim sanktuarium św. Ojca Pio Pasterkę poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się o godz. 22.30, zaś ofiary zebrane w czasie mszy św. będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, w tym m.in. limity wiernych w świątyniach, biskupi w poszczególnych diecezjach wprowadzili dekrety, które zwalniają wiernych od obowiązku uczestnictwa w mszy św. w niedziele i święta Bożego Narodzenia. Zachęcają jednocześnie do uczestnictwa w liturgii online, które są transmitowane przez parafie. Eucharystie można również obejrzeć za pośrednictwem telewizji lub wysłuchać przez radio dzięki stacjom religijnym.

Abp Wojciech Polak w Radiu ZET o udziale w Pasterce: Jest dyspensa. Przestrzeganie limitów? Nie liczymy co do jednego

- Mając ograniczone limity miejsc w kościele, nie możemy nakładać ludziom obowiązku, że muszą uczestniczyć w eucharystii. Dyspensa jest wyjściem naprzeciw – mówi Gość Radia ZET abp Wojciech Polak, pytany o udział w Pasterce. Prymas Polski tłumaczy, że dyspensa jest szczególnie adresowana do osób chorych, starszych, cierpiących, ale również tych, którzy z powodu obaw nie będą mogli uczestniczyć we mszy. Duchowny dodaje, że można przyjść do kościoła o innej godzinie. - I Stolica Apostolska i KEP i poszczególni biskupi, na czas Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od Papieża zgodę na to, że każdy ksiądz może odprawiać po 4 msze dziennie – mówi abp Polak.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy limity osób w kościołach faktycznie są przestrzegane, prymas Polski odpowiada: - Nie liczymy co do jednego pewnie w kościołach, tak ściśle, ale rekomendujemy, zachęcamy i mówimy, żeby limity były przestrzegane. Gość Radia ZET dodaje, że nie spotkał się z przekroczeniem limitów a jeśli takie były, to były to „jakieś nieznaczne przekroczenia”.

RadioZET.pl/ PAP/ Episkopat Polski