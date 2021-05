Paszporty covidowe, czyli Cyfrowe Zielone Certyfikaty coraz bliżej. Dziś ruszyło ich testowanie. Dokument ma ułatwić przemieszczanie się w UE. - Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 1 czerwca będziemy ten certyfikat udostępniać na koncie pacjenta - powiedział we wtorek w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Paszport covidowy, czyli Cyfrowy Zielony Certyfikat ma ułatwić bezpieczne i swobodne podróżowanie obywatelom UE podczas pandemii. Jak będzie wyglądać? Łatwy do odczytania kod QR ma być dostępny w specjalnej aplikacji albo w formie papierowej. Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej mieszkańców, w tym dla Polaków.

- Certyfikat, mówiąc na skróty, zawierać będzie informacje o tym, czy ktoś jest bezpieczny pod kątem zakażania koronawirusem, czyli czy jest zaszczepiony preparatem dostępnym na rynku unijnym przeciw COVID-19, ewentualnie czy jest ozdrowieńcem lub, czy ma negatywny wynik testu diagnostycznego (antygenowego lub PCR – red.) – mówiła w ubiegłym tygodniu wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Paszporty covidowe, czyli zielone certyfikaty w Polsce od 1 czerwca. Trwają prace

We wtorek ruszyło testowanie zielonych certyfikatów dla Polski. - Dzisiaj rozpoczynamy testy zielonych certyfikatów, które będą ułatwiały przemieszczanie się w UE. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 1 czerwca będziemy ten certyfikat udostępniać na koncie pacjenta - powiedział we wtorek w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska powiedział, że trwają prace, które zmierzają do tego, by wprowadzić certyfikat ułatwiający przemieszczanie się po UE. Uściślił, że od 1 czerwca, jeśli rozpoczynające się w czwartek testy przebiegną pomyślnie, certyfikaty będą dostępne już na naszych kontach pacjenta.

Jeżeli wszytko pójdzie dobrze, a wszystko na to wskazuje, 1 czerwca będziemy już udostępniać ten certyfikat właśnie na stronie pacjenta, ten kod QR będzie dostępny dla osób, które są zaszczepione. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Komisja Europejska w połowie marca przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który ma ułatwić bezpieczne i swobodne podróżowanie obywatelom UE podczas pandemii. - Infrastruktura informatyczna potrzebna do działania paszportów szczepień będzie gotowa od 1 czerwca - oświadczyła we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we wtorek w Brukseli po zakończeniu szczytu unijnych przywódców.

RadioZET.pl/PAP