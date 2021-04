W Polsce i w krajach Unii Europejskiej rozpoczyna się dyskusja i prace koncepcyjne na temat tzw. paszportów covidowych, czyli dokumentów, które potwierdzają, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa – została zaszczepiona, niedawno wyleczyła się z COVID-19 lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu na obecność wirusa. Certyfikaty te miałyby upoważniać do np. bezproblemowego przekraczania granic.

Premier Mateusz Morawiecki pytany był podczas środowej konferencji prasowej na temat luzowania obostrzeń w Polsce o toczące się prace nad wspólnym unijnym systemem zaświadczeń dotyczących szczepień przeciw Covid-19 oraz jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej kwestii. - Zasadami dotyczącymi ewentualnych paszportów, na które bardzo mocno naciskają państwa Europy Zachodniej i Europy Południowej będziemy zajmować się na Radzie Europejskiej. I pamiętajmy, że chodzi tu o wspólny interes wszystkich państw UE - odpowiedział szef rządu.

Paszporty covidowe w Polsce. Premier: chodzi tu o wspólny interes wszystkich państw UE

Szef rządu podkreślił, że "musimy jednocześnie też brać pod uwagę to, jakiego typu restrykcje wobec naszych obywateli mogą zastosować inne państwa". - Więc tu należy jednocześnie uwzględniać to, jaka jest suwerenna wola innych państw członkowskich, a także jaka jest zasadność właśnie skłaniania ludzi do tego, by szczepili się i otrzymywali odpowiednie zaświadczenia, które będą umożliwiały pewne czynności - wskazywał premier.

Tu, po naszej stronie, ostatecznych decyzji jeszcze nie ma. Ale zwracam uwagę na to, że to właśnie ze strony innych państw członkowskich może nastąpić bardzo jednoznaczna presja na wdrożenie pewnych rozwiązań. Mateusz Morawiecki

Jak dodał, "wtedy, gdybyśmy się do tego nie dostosowali, to oznaczałoby to, że ogromna rzesza naszych obywateli nie mogłaby korzystać z pewnych swobód, a nawet z normalnego trybu prowadzenia działalności gospodarczej". Wymienił w tym kontekście m.in. transportowców czy eksporterów, których praca wiąże się z wymianą transgraniczną oraz kontaktowaniem się z instytucjami i obywatelami innych krajów członkowskich UE. - W tych okolicznościach będziemy brali pod uwagę również stanowisko i naszych różnych partnerów, w tym partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, ale także potrzeby zdrowotne i zdrowy rozsądek, który nakazuje przeprowadzenie szerokiej, populacyjnej akcji szczepień - powiedział premier.

Na poziomie unijnym prowadzone są prace nad wprowadzeniem tzw. Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który pozwoliłby na wzajemne uznawanie w państwach Unii Europejskiej świadectw szczepień przeciwko Covid-19, wyników testów i zaświadczeń o przebyciu choroby. Jak zapewniono, dokument w papierowej lub cyfrowej formie nie ma być warunkiem podróżowania, ma jedynie "ułatwiać bezpieczne i swobodne przemieszczanie się po UE".

Adam Niedzielski podkreślał podczas konferencji dwa tygodnie temu, że sformułowanie paszport covidowy jest "bardzo niefortunne, bo sugeruje, że miałby to być dokument pozwalający przekraczać granice albo mieć zagwarantowane prawo uczestnictwa w różnych wydarzeniach".

RadioZET.pl/PAP