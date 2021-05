Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień był pytany na środowej konferencji prasowej na PGE Narodowym o tzw. paszporty covidowe.

- Certyfikaty covidowe to program europejski. W pilotażu weźmie udział również Polska. Chodzi o cyfrowy dokument, który będzie uznawany we wszystkich krajach UE - powiedział szef KPRM.

Jak dodał, certyfikat będzie potwierdzał skuteczne zaszczepienie przeciw Covid-19, fakt bycia ozdrowieńcem lub posiadanie aktualnego negatywnego wyniku testu. - Pilotaż rozpocznie się w najbliższych dniach. Będziemy czekali na dalsze unijne decyzje w tym zakresie - zapowiedział.

Paszporty szczepionkowe: jak będą wyglądać?

Jak podkreśla Komisja Europejska, za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą to być np. szpitale, placówki wykonujące testy, czy centra szczepień. Pracownicy tych ośrodków, na wniosek zainteresowanej osoby, wystawią w formie cyfrowej zaświadczenie zaszczepienia i wyślą je do konsorcjum firm, które zajmą się technicznymi aspektami dokumentu. Gdy go już przygotują, odeślą z powrotem do placówek, np. szpitali, czy centrów szczepień.

Tak przygotowane zaświadczenie będzie możliwe do pobrania na urządzenie mobilne lub wydane w formie papierowej. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także pieczęć cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie jest autentyczne.

Podczas kontroli na granicach, czy lotniskach weryfikowana ma być jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie - podkreśla KE.

