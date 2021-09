Zaginęła 17-letnia Patrycja. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc

Patrycja Koprowska jest poszukiwana przez policjantów z Wyszkowa. 17-latka wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc do osób, które ją widziały lub mogą wiedzieć, gdzie jest.

Patrycja Koprowska jest poszukiwana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Komunikat o zaginięciu 17-latki pojawił się na stronie wyszkowskiej komendy 6 września. Nieletnia wyszła z domu i nie powiedziała, dokąd idzie.

Patrycja Koprowska zaginęła. 17-latka jest poszukiwana przez policję w Wyszkowie

Policja udostępniła zdjęcie zaginionej oraz zamieściła jej rysopis. Patrycja Koprowska ma około 180 cm wzrostu, średnią budowę ciała i długie, czarne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w szare spodnie dresowe, białe trampki, czarną koszulkę z krótkim rękawem.

fot. KPP Wyszków

Dziewczyna do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby posiadające wiedzę co do miejsca jej przebywania proszone są o kontakt z wyszkowską policją pod numerem tel. 47 704 62 00, 47 704 62 16 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Informacje można również przekazać na adres e-mail: kppwyszkow@ra.policja.gov.pl. Policja gwarantuje anonimowość.

RadioZET.pl