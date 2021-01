Patrycja Pałoń nie żyje. 15-latek miał planować morderstwo? Wstrząsająca rozmowa

Patrycja Pałoń została znaleziona martwa na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich w środę 13 stycznia 2021 r. Zamordował ją jej chłopak, 15-letni Kacper Ś. Nastolatka była z nim w ciąży. Według najnowszych doniesień "Faktu" śledczy badają przesłanki dotyczącego tego, że 15-latek mógł wcześniej planować morderstwo swojej partnerki. W ręce policji trafiły wiadomości, które wymieniali między sobą koledzy Kacpra Ś. Jednemu z nich 15-latek miał wyznać, że rozważa zabójstwo Patrycji.

Patrycja Pałoń nie żyje. Kacper Ś. miał planować zbrodnię? Wstrząsająca rozmowa

Kacper Ś. miał spotkać się ze swoim kolegą przy Kauflandzie w Piekarach Śląskich i pokazać mu pobliski las mówiąc, że to "idealne" miejsce do ukrycia zwłok. Służby biorą pod uwagę ten motyw, ponieważ to właśnie tam doszło do zadania 13-latce śmiertelnych ciosów.

Byłem z nim kiedyś na dworze i on powiedział, że jak Pati będzie w ciąży, to chce ją z*****ć. Jakiś miesiąc później poszliśmy za Kaufland i tam był ten las i staliśmy przy tych barierkach on gadał, że tam jest idealne miejsce na schowanie ciała – wiadomość o takiej treści miał wysłać kolega Kacpra Ś. do innego znajomego.

RadioZET.pl/Fakt.pl