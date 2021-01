Zaginęła 13-letnia Patrycja Pałoń z Bytomia. "Jak ustalili policjanci, wczoraj [we wtorek 12.01 - przyp. red.] około godziny 18, po kłótni ze znajomym, 13-latka pobiegła w kierunku ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich i do chwili obecnej nie wróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną" - podała śląska policja, która zamieściła w środę na stronie internetowej komendy i na Facebooku zdjęcia Patrycji oraz jej rysopis.

Wedle policyjnego rysopisu, Patrycja wygląda na 15,16 lat, ma 158 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma niebieskie oczy i brązowe włosy do ramion oraz kolczyk pod wargą. Ubrana była w czarną kurtkę z kapturem, jasne dżinsy, białą bluzę z napisem "North Carolina Academy", białe buty za kostkę.

fot. KMP Bytom

Policja prosi też osoby, które znajdują się w posiadaniu informacji na temat zaginionej, o kontakt z komendą w Piekarach Śląskich pod nr tel. 47 85 322 00 lub najbliższą jednostką policji.

Informację dotyczącą zaginięcia Patrycji udostępniają sobie także internauci. Wśród nich kolega ojca dziewczynki, Radosław Palacz z Piekar Śląskich, który opublikował w mediach społecznościowych nagranie z prośbą o pomoc w poszukiwaniach.

- Patrycja to córka mojego kolegi Grześka, który wielokrotnie pomagał mi w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, społecznych. To nieprawdopodobne, co go spotkało - mówi Palacz.

Dziewczynka była ostatni raz widziana wczoraj o 18, w okolicach przystanku w Piekarach Śląskich, koło poczty. I ślad po niej zaginął, nie ma, logi jej telefonu były gdzieś w okolicach Gliwic w ok. 1 nad ranem. I tyle, nie ma dziecka. Była bardzo zżyta ze swoimi rodzicami, nigdy nie uciekała z domu [...] Bardzo was proszę, udostępniajcie, gdzie się da. Im więcej osób się o tym dowie, tym większa szansa, że ktoś ją widział Radosław Palacz, kolega ojca zaginionej

- Wiemy, jakich mamy zwyroli na tym świecie, musimy zareagować. Im szybciej, tym większa szansa, że tę dziewczynkę znajdziemy [...] Udostępniajcie, gdzie się da, pół Śląska już o tym mówi, niech się dowie drugie pół i cała Polska - dodaje. Jego post ma już prawie 400 udostępnień.

RadioZET.pl/PAP/KMP Bytom/Facebook