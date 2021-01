Zaginęła 13-letnia Patrycja z Bytomia - tę informację media w całym kraju, policja i internauci udostępniali masowo w środę 13 stycznia. "Jak ustalili policjanci, wczoraj [we wtorek 12.01 - przyp. red.] około godziny 18, po kłótni ze znajomym, 13-latka pobiegła w kierunku ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich i do chwili obecnej nie wróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną" - podała śląska policja, która zamieściła na stronie internetowej komendy i na Facebooku zdjęcia Patrycji oraz jej rysopis. Policja prosiła osoby, które miały jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt.

Informację dotyczącą zaginięcia Patrycji udostępniali także internauci. Wśród nich kolega ojca dziewczynki, Radosław Palacz z Piekar Śląskich, który opublikował w mediach społecznościowych nagranie z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. - Patrycja to córka mojego kolegi Grześka, który wielokrotnie pomagał mi w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, społecznych. To nieprawdopodobne, co go spotkało - mówił. - Ślad po niej zaginął, nie ma, logi jej telefonu były gdzieś w okolicach Gliwic ok. 1 nad ranem. I tyle, nie ma dziecka. Była bardzo zżyta ze swoimi rodzicami, nigdy nie uciekała z domu - mówił na nagraniu przyjaciel rodziny, apelując o pomoc.

Aktualizacja: Zaginiona 13-letnia Patrycja z Bytomia nie żyje

Jeszcze tego samego dnia przed godziną 18:00 pojawiła się informacja o tragicznym finale poszukiwań dziewczynki. - Zaginiona we wtorek 13-letnia Patrycja z Bytomia nie żyje. W środę odnaleziono jej ciało na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich – podała policja. Według nieoficjalnych informacji nastolatka została zamordowana. Więcej o sprawie piszemy poniżej:

RadioZET.pl/PAP/KMP Bytom/Facebook