Patryk Jaki w Radiu ZET: Duża grupa sędziów Sądu Najwyższego nie zrobiła jeszcze rachunku sumienia

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Patryk Jaki w Radiu ZET podaje przykład orzeczenia sprzed dziesięciu lat, w którym sędziowie przyjęli interpretację VAT-u niekorzystną dla Skarbu Państwa. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że w nowelizacji ustawy „najważniejsze jest to, że w SN pozostaje Izba Dyscyplinarna”. Jak mówi, „patologią było, że dotąd sędziowie sami siebie oceniali”.

Jego zdaniem „Polski wymiar sprawiedliwości jest nieudolny”, a „polskie sądownictwo należy do jednych z najdroższych w UE”.

Bonifikata stuprocentowa?

– Jeśli zależałoby to ode mnie, poparłbym bonifikatę stuprocentową – zapowiada środowy gość Radia ZET Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości komentuje w ten sposób propozycję Platformy Obywatelskiej. Ta zapowiedziała, że złoży projekt ustawy, który wprowadziłby 98 procent bonifikaty, także dla gruntów Skarbu Państwa. Teraz jest to 60 procent.

– Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność to był pomysł autonomiczny naszego obozu, dlatego że uważaliśmy, że użytkowanie wieczyste to jest relikt poprzedniego systemu i własność jest siłą polskiego państwa. I to był nasz pomysł. I tutaj nie chodzi o wysokość bonifikaty paradoksalnie. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że kilka dni przed wyborami Rafał Trzaskowski i jego ugrupowanie coś uchwaliło, coś dobrego dla mieszkańców, dlatego że była kampania wyborcza – zaznacza wiceminister sprawiedliwości.

Na pytanie, czy PiS poparłoby taki projekt ustawy, odpowiada: „ja mówię za siebie. Nie było jeszcze spotkania klubu, ale jak będzie, to ja będę mówił, że trzeba to zrobić”.

RadioZET.pl