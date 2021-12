Zaginął 20-letni Patryk. Może potrzebować pomocy medycznej. "Umieramy ze strachu"

20-letni Patryk Kaczmarczyk zaginął 19 grudnia. Mężczyzna wyszedł z domu i do tej pory nie kontaktował się z rodziną. Poszukiwania prowadzi policja z Olkusza i rodzina 20-latka. - Gdziekolwiek teraz jesteś, wróć do domu. Czekamy na ciebie i umieramy ze strachu – powiedział zrozpaczony ojciec, cytowany przez Fakt.pl.

Patryk Kaczmarczyk z miejscowości Zawada w województwie małopolskim zaginął 19 grudnia. 20-latek wyszedł z domu około godz. 19.20 i nie wrócił ani nie kontaktował się rodziną.

Bliscy zgłosili zaginięcie Patryka na policji. Ojciec jest zaskoczony zniknięciem syna. – Nic nie wskazywało na to, że zniknie i przepadnie jak kamień w wodę. Ani my, ani też znajomi nie wiemy o żadnych jego problemach. Był bardzo skryty, nie dzielił się tajemnicami, ale ostatnio zachowywał się normalnie, jak zawsze - powiedział w rozmowie z portalem Fakt.pl pan Romuald. Dodał, że jego syn był “dobrym, uczynnym, pracowitym i grzecznym chłopakiem”.

Patryk Kaczmarczyk zaginął. Policja wraz z rodziną poszukuje 20-latka

20-latka szuka policja, a także rodzina. Na stronie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu opublikowany został rysopis oraz zdjęcie Patryka Kaczmarczyka. 20-latek ma 182 cm wzrostu, jest szczupły i ma ciemne, krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał brodę i wąsy. Ubrany był w czarne spodnie i niebieskie buty Nike. Administratorzy strony SOS Zaginięcia, którzy pomagają w poszukiwaniu zaginionych osób, zwrócili uwagę, że mężczyzna był ubrany nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych i może potrzebować pomocy medycznej.

Ojciec Patryka zwrócił się do syna, aby wrócił do domu. - Patryczku! Gdziekolwiek teraz jesteś, wróć do domu. Czekamy na ciebie i umieramy ze strachu - powiedział pan Romuald.

20-latek uczył się w prywatnym liceum. Rodzina twierdzi, że był pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego, proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, kontaktując się telefonicznie, nr tel. 47 8325 242 lub 112.

RadioZET.pl/Fakt.pl/KPP w Olkuszu/oprac. AK