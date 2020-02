Paula Krysiak zaginęła w Szczecinie. Rodzice nie mają kontaktu z 15-letnią córką od niedzieli 9 lutego. Policja apeluje do internautów o pomoc w posukiwaniach.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Paula Krysiak zaginęła w niedzielę 9 lutego br. 15-latka o godzinie 10:04 wsiadła do pociągu w Szczecinie z zamiarem przejazdu do Piły. Nastolatka nie dotarła do wyznaczonego celu podróży. Od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu.

Paula w chwili zaginięcia miała przy sobie legitymację szkolną i telefon. Jak czytamy na stronie ''Zaginieni przed laty'', Paula Krysiak może znajdować się w Stargardzie.

Rysopis:

Wzrost: 160 cm,

Waga: 60 kg,

Włosy: czarne do ramion,

Kolor oczu: ciemne,

Znaki szczególne: blizny na lewej ręce po samookaleczeniach.

Paula Krysiak w dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę moro, granatową bluzę, spodnie ogrodniczki typu jeans oraz czarne buty. 15-latka miała przy sobie niebieską walizkę.

Jeżeli ktokolwiek posiada informacje dotyczące miejsca pobytu Pauli, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pile pod numerem telefonu 67-353-15-60 lub 67-353-14-44 oraz numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl/Policja/Zaginieni przed laty