To on ma zostać nowym szefem policji. Może mu zaszkodzić "afera respiratorowa"

Gen. Jarosław Szymczyk, pełniący od 2016 roku urząd Komendanta Głównego Policji, z końcem roku ma odejść na emeryturę. Jak informuje "Rzeczpospolita", jest już przygotowany jego następca. To dotychczasowy wiceszef KGP Paweł Dobrodziej.

- To jego prawa ręka. Szymczyk chce, by to on go zastąpił i takie plany rzeczywiście są. To realne, bo Dobrodziej jest dobrze oceniany przez szefa MSWiA - potwierdza "Rz" jeden z oficerów w ministerstwie. Jak jednak donosi dziennik, są jednak sprawy, które potencjalnie mogą zagrozić jego kandydaturze.

Paweł Dobrodziej ma zostać nowym szefem policji

Przede wszystkim, Dobrodziejowi podlega Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz pion poszukiwań. Jednostki te skompromitowały się ws. listu gończego za Andrzejem I., słynnym "handlarzem respiratorami". Okazało się, że jego dane wprowadzono do systemu poszukiwawczego dopiero po jego śmierci.

Drugim problemem potencjalnego nowego szefa policji - o czym pisze "Rz" - może być fakt, iż w czasie, gdy zarządzał Komendą Stołeczną (2017-21), całe podlegające mu kierownictwo wydziału samochodowego trafiło do aresztu za zawyżanie statystyk. To także on sprawował pieczę nad oddziałami policyjnymi pacyfikującymi protesty kobiet.

Jak powyższe sprawy mogą wpłynąć na ewentualny awans Dobrodzieja? Na to pytanie odpowiada w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Wiesław Szczepański, poseł Lewicy oraz szef sejmowej komisji spraw wewnętrznych.

Trudno dziś rozstrzygnąć, sprawa jest dynamiczna. Wszystko jest w głowie i długopisie ministra Kamińskiego. Jeśli uzna, że ta osoba będzie jednak ciążyć wizerunkowo, to ją poświęci Wiesław Szczepański, poseł Lewicy

Jego zdaniem, odchodzącego gen. Szymczyka należy jednak ocenić pozytywnie jako "policjanta z krwi i kości". Argumentuje też, że szef KGP trafił na wyjątkowo trudny moment w policji: upolitycznienie przez PiS, pandemia czy kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Inny z rozmówców gazety jest przekonany, że odejście Szymczyka w tym momencie nie jest przypadkowe i że jeśli "odchodzi teraz, to znak, że jest wypalony i nie wierzy w zwycięstwo PiS".

