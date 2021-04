Sąd: Sędzia Juszczyszyn wraca do orzekania w Olsztynie

Decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania – przekazał PAP pełnomocnik sędziego Michał Romanowski. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, jego przełożony w sądzie, przekazał, że w poniedziałek nie będzie on wykonywał obowiązków.

Sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podzielił jego skargę na decyzję powołanej przez PiS Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która odsunęła Juszczyszyna od pracy.

"Postanowienie w całości uwzględnia wniosek, który w imieniu pana sędziego Juszczyszyna złożyłem do sądu, o nakazanie natychmiastowego przywrócenia go do orzekania" - powiedział PAP w piątek pełnomocnik olsztyńskiego sędziego.

Sąd: Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania

Pełnomocnik Juszczyszyna przekazał, że sąd w Bydgoszczy podzielił jego argument, iż Izba Dyscyplinarna SN nie ma podstaw do niedopuszczania sędziego do pracy, gdyż jej działalność zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości UE, a za nim sądy krajowe. "Sąd tę argumentację podzielił" - podkreślił mec. Michał Romanowski.

Adwokat Juszczyszyna dodał, że decyzja sądu ma rygor natychmiastowej wykonalności, pod karą grzywny do miliona złotych, która grozi prezesowi SR w Olsztynie, Maciejowi Nawackiemu.

Prezes SR w Olsztynie: Nie dopuszczę sędziego Juszczyszyna do orzekania

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział PAP, że w pierwszej kolejności poczeka na doręczenie odpisu postanowienia sądu w Bydgoszczy i dopiero będzie podejmował finalną decyzję. "Oczywiście kwestie ustrojowe takie jak dopuszczenie do orzekania sędziego nie podlegają zabezpieczeniu cywilnemu. Stoję więc na stanowisku, że nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków" - dodał sędzia Nawacki.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski powiedział PAP, że orzeczenie mające rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że w poniedziałek pracodawca musi dopuścić sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w sądzie rejonowym w tym mieście. "Aczkolwiek prezesowi sądu Maciejowi Nawackiemu przysługuje zażalenie na tę decyzję. Natomiast zażalenie nie wstrzymuje rygoru natychmiastowej wykonalności" - wskazał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Problemy dyscyplinarne Juszczyszyna zaczęły się w styczniu 2020 roku, gdy orzekł, że Kancelaria Sejmu złamała prawo nie udostępniając list poparcia do stworzonej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa. Karę grzywny otrzymała szefowa Kancelarii Agnieszka Kaczmarska.

RadioZET.pl/PAP