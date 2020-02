Paweł wysłał pożegnalnego e-maila i zaginął. Policja znalazła spalony samochód

10 maja idę na wybory prezydenckie. Chodź ze mną! Dołącz do wydarzenia Radia ZET na Facebooku

Paweł Kozłowski zaginął w czwartek 6 lutego. Rodzina, przyjaciele oraz policja poszukują 32-latka, który napisał pożegnalnego e-maila do bliskich, a następnie wyjechał swoim samochodem z domu w nieznanym kierunku. Mężczyzna do obecnej chwili nie nawiązał kontaktu z rodziną ani nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Paweł Kozłowski zaginął w Tczewie. Policja odnalazła spalony samochód

6 lutego około godziny 11 policja znalazła spalony samochód poszukiwanego. Psy podjęły trop i doprowadziły do drogi asfaltowej w Steblewie koło Tczewa i tam ślad się urywa.

32-latek miał ze sobą telefon, dokumenty, kartę płatniczą, ale nie wiadomo, czy nie zostały spalone razem z samochodem. Paweł Kozłowski w chwili zaginięcia ubrany był w granatową kurtkę i brązowe skórzane buty.

Rysopis:

Wzrost: 183 cm,

Waga: około 95 kg,

Włosy: rude, krótkie,

Cechy charakterystyczne: nosi okulary, broda.

Jeżeli ktokolwiek ma informacje dotyczące zaginionego, proszony jest o pilny kontakt z policją w Tczewie pod numerem 58 530 82 22 lub 112 na terenie Polski oraz z telefonami alarmowymi poza granicami kraju.

RadioZET.pl/Zaginieni przed laty