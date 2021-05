Zaskakująca deklaracja Kukiza: Mogę wystartować nawet z listy Wiosny

Paweł Kukiz przedstawi PiS warunki poparcia Nowego Ładu. Poseł oczekuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego dopisze do dokumentu z propozycjami rządzących na najbliższe lata aneks ustrojowy z „postulatami ustrojowymi, proobywatelskimi.” Kukiz tłumaczy, że bardzo zależy mu, by jego zmiany „mogły w końcu zaistnieć”.

Gość Radia ZET podkreśla, że cały czas prowadzi rozmowy z partią rządzącą. - Jarek Sachajko spotyka się ze panem Schreiberem i ustalają kształt naszych propozycji ustawowych. Część jest z miejsca odrzuca, część przyjęta do dalszych dyskusji – zdradza Paweł Kukiz. Polityk zapowiada również, że jeśli jego postulaty nie znajdą się w Nowym Ładzie, to nie poprze tego projektu. – To rzecz oczywista – dodaje.

Paweł Kukiz o propozycjach zgłoszonych do Nowego Ładu

Jakie są propozycje Pawła Kukiza, które mogą znaleźć się w Nowym Ładzie? - Istnieje prawdopodobieństwo, możliwość, nadzieja na zmianę sposobu wybierania posłów na model mieszany, podobny do takiego, jaki istnieje w Niemczech – 230 posłów wybieranych z JOW-ów, druga połowa z list partyjnych – zapowiada gość Beaty Lubeckiej. Polityk przypomina, że w 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt zmiany ordynacji na model mieszany: 16 list wojewódzkich, partyjnych i 230 posłów wybieranych z JOW-ów. - Dlatego poprosiliśmy pana Schreibera, żeby wygrzebał projekt i być może będziemy rozmawiali o nim, jako o ustawie bazowej – mówi Kukiz.

"Mogę wystartować z listy jakiejkolwiek partii"

Pytany o to, czy to jego ostatnia kadencja w Sejmie, Paweł Kukiz składa zaskakującą deklarację dotyczącą przyszłych wyborów parlamentarnych. - Walczę o taką ordynację, żebym mógł startować samodzielnie, ale dopóki nie mogę tego zrobić, to muszę albo budować samemu siłę, żeby przekroczyć 5 proc., albo korzystać z list jakiejkolwiek partii – mówi Gość Radia ZET i dodaje: - To może być nawet Wiosna.

RadioZET.pl