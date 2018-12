Paweł Rabiej w Radiu ZET: Jestem przekonany, że Nowoczesna i PO mogą iść razem do wyborów

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zdaniem Pawła Rabieja „warto budować wolniej niż na skróty”. Liczy, że podobny wniosek wyciągnie na przyszłość Grzegorz Schetyna. Gość Beaty Lubeckiej dodaje jednak, że ma też żal do swoich kolegów i koleżanek z klubu.

– Mam za złe Kamili Gasiuk–Pihowicz, że odeszła w ten sposób z Nowoczesnej, uważam, że należało budować porozumienie koalicyjne i negocjować je wspólnie, bez wychodzenia z klubu Nowoczesnej, uważam, że w ten sposób wynegocjowalibyśmy więcej. I co więcej, uważam, że kapitan, dobry kapitan nie opuszcza mostku kapitańskiego w sytuacji takiej – ocenia Rabiej zachowanie posłów Nowoczesnej, którzy dołączyli do klubu PO-KO.

Nadal jest jednak przekonany, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydaci Nowoczesnej i Platformy mogą startować ze wspólnej listy.

– Rozmawiamy o tym, o różnych konfiguracjach, rozmawiamy z PSL-em, rozmawiamy z SLD, z innymi ugrupowaniami. Uważam, że powinniśmy się zjednoczyć chociażby po to, żeby Jarosław Kaczyński po raz piąty nie mógł powiedzieć: „wygrałem wybory”, a to będzie ważne przed wyborami parlamentarnymi, co do których jestem przekonany, że koalicja zwycięży – podkreśla czwartkowy Gość Radia ZET.

