Gdańska policja poszukuje 29-letniego Pawła Romanowskego. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna kilka dni temu w nocy wyszedł z jednego z gdańskich pubów i do tej pory nie ma z nim kontaktu.

O sprawie donosi facebookowy profil „Zaginieni przed laty”. Podano tam informacje na temat okoliczności jego zaginięcia: w czwartek, 5 grudnia, ok. godz. 23 wyszedł z pubu No To Cyk przy ul. Chlebnickiej i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną, a jego telefon jest nieaktywny.

Według zamieszczonego na profilu rysopisu Romanowski ma 173 cm wzrostu, waży ok. 90 kg, ma blond włosy i szare oczy. Wirtualna Polska dodaje, że „w dniu zaginięcia ubrany był w granatową kurtkę, szary wełniany komin, szarą czapkę, jasnobrązowe spodnie i czarne buty. Miał ze sobą skórzaną torbę na ramię”. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje na jego temat, może anonimowo zgłaszać je pod numer 112 lub do administratorów „Zaginieni przed laty”.

WP podaje też, że policja zabezpieczyła nagrania z miejskiego monitoringu. Na jednym z nich widać, jak 29-latek idzie ul. Pożarniczą wzdłuż Motławy, na innym filmie dostrzec zaś można rozchodzące się kręgi w rzece. Policja bierze więc pod uwagę ew. utonięcie jako nieszczęśliwy wypadek i będzie przeszukiwać dno rzeki za pomocą sonaru.

RadioZET.pl/Facebook/wp.pl