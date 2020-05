Paweł Tanajno z zarzutami naruszenia nietykalności policjantów. Informację o zatrzymaniu lidera protestujących w stolicy przedsiębiorców przekazała na swoim profilu na Twitterze Policja Warszawska.

Nie będzie przyzwolenia na atakowanie policjantów. Jeżeli ktoś wyciąga rękę na funkcjonariusza, zmusza nas do zdecydowanej reakcji. Potwierdzamy, że w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta zatrzymany został Paweł Tanajno - oświadcza stołeczna policja.

Paweł Tanajno z zarzutami. Napadł na funkcjonariusza

Tanajno, jego obrońca i zwolennicy przekonują, że to kandydat na prezydenta został potraktowany przez policję siłą. Na nagraniach krążących po sieci pojawiają się kluczowe momenty zajścia. Między policjantami a liderem strajku dochodzi do kontaktu. Ostatecznie mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu działacza. Tanajno podniósł ręce do góry.

Sąd dał wiarę ustaleniom policji. Odrzucił zażalenie Tanajny na zatrzymanie.

Sąd uznał, że było ono legalne zasadne i prawidłowe

- powiedział Sylwester Marczak.

Policjant zaznaczył, że o zatrzymaniu Tanajny informowano zarówno prokuraturę, jak i adwokata na żądanie. - Po zatrzymaniu kontynuowaliśmy czynności związane m.in. z zażaleniem - powiedział Marczak. Czynności wobec Tanajno są prowadzone w trybie przyspieszonym, a zatem policja ma na nie 48 godzin.

Wiceminister sprawiedliwości: Nikt nie będzie szarpał policjanta

Sprawę skomentował dziś w Radiu Zet wiceminister sprawiedliwości. - Oglądałem fragment filmu. Nikt nie będzie szarpał policjanta. Funkcjonariusze są apolityczni, uosabiają całe państwo - powiedział wiceminister Michał Wójcik.

Kandydatowi na prezydenta grozi nawet do 3 lat więzienia.

