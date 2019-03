Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Arcybiskup Gądecki bierze udział w 382. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które we wtorek rozpoczęło się w Warszawie.

- Postaramy się przedstawić na koniec zebrania plenarnego, czyli w czwartek, na spotkaniu z mediami o 14.00, również to wszystko, co Sekretariat KEP zebrał, gdy idzie o wszystkie kazusy (wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych – red.), które od 1990 r. zostały przedstawione i zostały udokumentowane, a potem opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, przez ks. dyrektora Wojciecha Sadłonia. On to dzisiaj przedstawi (biskupom – red.) i to będzie jednym z tematów kończących zebranie Konferencji Episkopatu Polski – powiedział arcybiskup Gądecki. Poinformował, że dokument jest już gotowy.

"Ten problem domaga się odpowiedzi Kościoła"

Jak wyjaśnił, temat pedofilii w Kościele będzie jednym z punktów obrad zebrania plenarnego.

- Po spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatów albo reprezentantów z Ojcem Świętym Franciszkiem (ten temat) nabrał w pewnym sensie innego światła – ocenił. Zaznaczył, że do tej pory wszyscy koncentrowali się na wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w Kościele, pomijając inne środowiska. - Z tego starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp – stwierdził hierarcha.

I dodał, że "Ojciec Święty przy tym spotkaniu wskazał na znacznie rozleglejsze problemy całego Kościoła, całego społeczeństwa – a właściwie całego świata zglobalizowanego. Jeżeli mówi o 18 milionach pokrzywdzonych dzieci w samej Europie i 83 milionach na świecie – oczywiście nie zawsze chodzi tu o kazusy pedofilii, tylko chodzi o wykorzystywaniu dzieci, o turystykę seksualną, o wykorzystywanie pracy nieletnich, o wykorzystywanie dzieci w wojsku. Praktycznie papież wprowadził perspektywę znacznie rozleglejszą, aniżeli myśmy się nią posługiwali do tej pory".

Zdaniem abp Gądeckiego papież widzi to zagadnienie jako "problem społeczny, który dotyczy działania złego na świecie".

- Ten problem domaga się odpowiedzi Kościoła – bo ma on większą odpowiedzialność ze względu na śluby, które składa – a potem rządów całego świata. Właściwie bez zmiany prawnej w ściganiu turystyki seksualnej nie ma mowy o tym, żeby problem został rozwiązany – ocenił abp Gądecki.

RadioZET/PAP/JZ