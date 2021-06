Koronawirus jest w odwrocie, a rząd luzuje obostrzenia. Adam Niedzielski zapowiedział w środę kolejne kroki rządu. Od 6 do 25 czerwca część obostrzeń zostanie poluzowanych i przywrócona zostanie m.in. możliwość organizowania wesel i zgromadzenia publicznych z limitem do 150 osób, a także tradycyjnych targów, konferencji czy wystaw.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne decyzje w ich sprawie w wakacje? Joanna Komolka zapytała o to wiceminister rozwoju, pracy i technologii Annę Kornecką w programie Tydzień Radia ZET.

- To luzowanie już się rozpoczęło i ono musi być kontynuowane. Widzimy, jakie są dane zdrowotne, one są bardzo optymistyczne i w związku z tym na ten czas - zarówno, jeśli chodzi o branże takie jak gastronomiczna, hotelarska, tak samo branża targowa i artystyczna powinny zostać odblokowane, zwłaszcza w tej części, w której jest możliwe zachowanie reżimu sanitarnego. W Ministerstwie Rozwoju optujemy, by te branże mogły jak najszerzej działać - mówiła Anna Kornecka.

Luzowanie obostrzeń w wakacje: hotele i restauracje. Co dalej?

Dopytywana przez Joannę Komolkę, co to znaczy i czy zostaną zwiększone limity dla osób w restauracjach oraz obłożenie hoteli w wakacje, powiedziała, że wszystko zależy od sytuacji zdrowotnej, ale - jak dodała - "myśli, że wszystko zmierza w tym kierunku". - To wszystko zależy od sytuacji zdrowotnej. [...] To musi iść ze sobą w parze i musi pozwolić na zwiększenie limitów - oświadczyła.

Jak dodała, rząd "robi to stopniowo i małymi krokami". - Musimy zobaczyć, jakie są efekty stopniowego otwarcia, które mamy od połowy maja - podreśliła. Zapytana, czy jest szansa na to, że hotele w wakacje będą szerzej otwarte na turystów w lipcu i sierpniu, odpowiedziała, że "wszystkie dane pokazują, że ten kierunek jest słuszny". Jak zaznaczyła, za tą decyzją przemawia też coraz więcej zaszczepionych osób. Jak powiedziała, Ministerstwo Rozwoju będzie postulować za przesunięciem limitów z końcem czerwca.

RadioZET.pl/Tydzień z Radiem ZET