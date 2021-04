Pełne otwarcie hoteli, restauracji i szkół. Profesor Horban podał termin

Lockdown w Polsce potrwa do końca maja? Profesor Andrzej Horban pytany w TVN24, kiedy rząd wykona kolejny krok w kierunku powrotu do normalności i pozwoli na otwarcie całej gospodarki, w tym hoteli, restauracji, pubów oraz szkół, odparł: "Myślę, że to wszystko zadzieje się w maju". Na pytanie o konkretną datę powiedział: "15 powiedzmy z ostrożności procesowej".

- Na początku trzeba będzie zacząć otwierać aktywności w tych województwach, gdzie jest mniej zakażeń. Wszyscy zawsze dopominali się o coś, co nazywa się regionalizacją. Najwyższa pora zgodzić się z nimi - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego".

Prognoza rozwoju pandemii. W maju spadki zakażeń i hospitalizacji

Główny doradca premiera ds. Covid-19 ocenił, że w maju będzie spadała liczba zakażeń, chorych w szpitalach oraz zgonów. - Pod koniec maja możemy notować około dwóch, trzech tysięcy nowych zakażeń dziennie - dodał. Spadek - jak mówił - będzie efektem m.in. szczepień oraz tego, że znaczna część osób przeszła już Covid-19.

Dopytywany o kwestię noszenia maseczek na świeżym powietrzu, ocenił, że "około końca maja powinniśmy zacząć (z tego - red.) rezygnować".

Czwarta fala koronawirusa w Polsce?

Profesor Horban pytany przez Konrada Piaseckiego o ewentualną czwartą falę epidemii stwierdził, że zależy to m.in. od nas. - Zależy od szczepień, od zachowania społeczeństwa, od tego jak dużo osób przechorowało - tłumaczył.

- Może unikniemy czwartej fali jesiennej, co najmniej tak dużej wtedy, kiedy dużo osób przechoruje. Niestety to właśnie widzimy - 40 proc. społeczeństwa już przechorowało koronawirusa i jeszcze trochę przechoruje. Pozostałe osoby powinny być zaszczepione. Jeżeli zostaną zaszczepione, to szanse na to, że Covid-19 zacznie nam dominować i demolować życie społeczne na jesieni są w tym momencie małe. Jeżeli połowa osób się nie zaszczepi, to ta połowa będzie chorowała prawdopodobnie na jesieni i będziemy mieli powtórkę z rozrywki - powiedział.

RadioZET.pl/TVN24