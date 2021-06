Ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce co roku przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje on: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów. Zestawienie co roku pomaga maturzystom w wyborze najlepszego kierunku i uczelni.

Uważamy, że jakość kształcenia i badań podlega ocenie i właśnie dlatego od lat publikujemy rankingi pomocne zarówno dla konkurujących ze sobą szkół wyższych, jak i dla kandydatów w wyborze najodpowiedniejszych studiów. Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński

- Jesteśmy przekonani, że dla maturzystów najważniejsze informacje zawierają jednak zestawienia dotyczące 71 najpopularniejszych kierunków. Wielokryterialny Ranking Kierunków Studiów coraz częściej traktowany jest przez kandydatów jako podstawa decyzji o wyborze konkretnego programu w konkretnej uczelni. A teraz, "na górce" rekrutacyjnego sezonu, jest właśnie na to czas! - dodaje prezes Fundacji Edukacyjnej.

Perspektywy 2021. Ranking najlepszych uczelni i szkół wyższych w Polsce

Na podium niespodzianki nie było. Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich ponownie zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 99,2), a na trzecim Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 83,5). Czwarte miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a piąte Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Gdański Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych ponownie wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Na szczycie Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Kolejne miejsca zajęły Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że o ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi (prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.), to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

Ostatni z rankingów – Ranking Kierunków Studiów – obejmuje 71 najpopularniejszych kierunków studiów. W stosunku do poprzedniego rankingu doszedł kierunek o bezpieczeństwie. UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed Politechniką Warszawską, która ma ich 17.

Pełne wyniki są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP