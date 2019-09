Kilkaset osób w ciągu dwóch dni podpisało petycję do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie poprawy sytuacji w TOPR. Jej autorką jest pisarka i autorka książki o TOPR-owcach Beata Sabała Zielińska. To kolejna próba zwrócenia uwagi na relatywnie niskie zarobki pracujących w często w ekstremalnych warunkach i ryzykujących życie ratowników.

Sabała Zielińska w rozmowie z krakowskim reporterem Radia ZET zwraca uwagę przede wszystkim na bardzo niskie pensje – od 3 do 3600 złotych na rękę – przez co wszyscy pracownicy tej instytucji muszą dorabiać.

– Rozmawiałam z ratownikiem, który powiedział, że przez cały sezon letni w czasie, w którym powinien wypoczywać, chodzi na wycieczki jako przewodnik. Wstaje wtedy codziennie o 3 nad ranem – podkreśla.

Problemem jest również zbyt mała liczba etatów, bo zaledwie 37 (reszta to ochotnicy), a także fakt, iż, ratownicy muszą pracować do 65. roku życia, żeby przejść na emeryturę. Nijak ma się to do koniecznych w tym zawodzie warunków, czyli doskonałego zdrowia i żelaznej kondycji.

Zbiórka dla ratowników TOPR

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia ruszyła na portalu zrzutka.pl akcja zbierania funduszy dla ratowników TOPR. Był to gest uznania za heroiczną akcję służb w jaskini Wielka Śnieżna w Tatrach. Pieniądze z publicznej składki mają trafić do ratowników TOPR, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

– Początkowo sprawa była nieoficjalna i skromna, jednak liczba i tempo wpłat przerosło moje oczekiwania. Ludzie z całej Polski chcą wspomóc ratowników, mając na uwadze ich bohaterską akcję po tragicznej burzy – powiedziała w rozmowie z PAP organizatorka zbiórki Maja Sindalska.

– W rozmowie z naczelnikiem taterników Janem Krzysztofem ustaliłam, że pieniądze ze składki trafią do taterników, którzy np. przez chorobę znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zbieramy na darowiznę dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w podziękowaniu za ich heroizm, poświęcenie, siłę i walkę, by nie musieli przy tym wszystkim jeszcze myśleć o finansach – dodała.

RadioZET.pl/PAP/PT