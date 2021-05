PiS będzie miało nowego koalicjanta. "Prezentacja partii w czerwcu"

PiS zyska nowego koalicjanta w czerwcu? Jak podał salon24.pl, Adam Bielan oraz pozostali "rozłamowcy" z Porozumienia Jarosława Gowina mają założyć własną partię. Jej powstanie jest pokłosiem konfliktu w Porozumieniu, w wyniku którego z partii wyrzucono Bielana, Kamila Bortniczuka i kilku innych polityków.

Kto wejdzie do władz nowej partii? Rozmówcy Salonu24 nie chcą w tej chwili ujawniać nazwy i składu partii oraz osoby, która zostanie prezesem. Nieoficjalnie mówi się, że poza Bielanem i Bortniczukiem partię zasilą pozostali rozłamowcy: wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, poseł ziemi łódzkiej Włodzimierz Tomaszewski, sekretarz stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek oraz Michał Cieślak, minister bez teki, który odpowiada za sprawy samorządu terytorialnego.

Rozłamowcy z Porozumienia utworzą nową partię. Będą nowym koalicjantem PiS

"Nasz konflikt wewnętrzny i wydarzenia z tym związane w sposób dodatkowy nas motywują, by przestać być kojarzonymi z Porozumieniem. Mamy taki sposób, który jednocześnie nie ułatwiać zadania naszym kolegom z Porozumienia i nie wychodzić ze sporu przynajmniej od strony formalnej, a nam pozwoli na przyjęcie nowej osobowości prawnej i prace nad własnym projektem" - powiedział PAP Bortniczuk, dodając, że na razie nie może zdradzić szczegółów tego rozwiązania ani osób, które będą je razem z nimi współtworzyć.

Potwierdził natomiast, że nowa partia będzie koalicjantem PiS w rządzie Zjednoczonej Prawicy. "Mogę potwierdzić, że te słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły w czasie prezentacji Polskiego Ładu o tym, że tych podpisów będzie więcej, rzeczywiście odnosiły się do naszej inicjatywy i do rozmów, które toczymy" - powiedział Bortniczuk. To będzie nowa partia polityczna" - oświadczył.

Adam Bielan powiedział PAP, że prezentacja nowej partii jest zaplanowana na czerwiec, a Jarosław Kaczyński został o tym poinformowany. "Jeśli chodzi o zabieg prawny, który zastosujemy, to będziemy proponować połączenie Porozumienia z nową partią i przejście na jej szyld i osobowość prawną, co oznacza, że będziemy nadal w sporze prawnym z Jarosławem Gowinem. Mamy w tej chwili trzy różne sprawy w sądzie, zakładamy, że to jeszcze będzie długo trwało" - powiedział Bielan.

W Porozumieniu od kilku miesięcy trwa spór dotyczący kierownictwa. Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Twierdzi, że na tej podstawie to on od 4 lutego, w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że wniosek rozłamowców został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Odnosząc się do tej decyzji, Bielan powiedział PAP, że zostanie złożone zażalenie.

RadioZET.pl/PAP